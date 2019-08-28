В Пермском крае ожидается снегопад

Снегопады вероятны в Горнозаводском районе Прикамья Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Пермском крае 29 августа возможно выпадение мокрого снега. Об этом сообщил сотрудник Центра Географических информационных систем Пермского государственного национального университета Андрей Шихов.

«Согласно прогнозу [погодной] модели ICON, в горах Среднего Урала осадки могут выпадать в виде мокрого снега при понижении температуры до +1 градуса», — передает «АиФ-Прикамье» слова Шихова. По его словам, причиной аномального похолодания может стать арктический воздух в циклоне, а также плотная облачность. При этом снижение температуры почувствуют все жители Прикамья: днем 29 августа в Перми столбик термометра опустится до 6-7 градусов тепла.

Мокрый снег также возможен в Горнозаводском районе края, отметил Шихов. Там температура воздуха понизится до 2 градусов тепла, уточнил он. Такая температура в августе ниже нормы на 7-9 градусов, отметил эксперт. По его словам, заморозки вероятны 31 августа и начале сентября.