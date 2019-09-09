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На улицах Екатеринбурга распространили таинственные сообщения. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга
Горожане сравнивают загадочную акцию с рекламной кампанией «Четвертого канала»Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге 7 сентября стартовала загадочная масштабная рекламная кампания. На улицах города, телеканалах и в соцсетях появились сообщения о том, что у уральцев в августе было все, кроме счастья. При этом смысл данных объявлений не раскрывается.

В рекламе не сером фоне изображены листы бумаги, а рядом с ними различные цифры и надписи. Например: «В августе было свободное утро субботы, но не было счастья», «В августе было модно быть с Урала, но не было счастья», «В августе были дикие пляски, но не было счастья», «В августе был отпуск, Мармарис и зубы, но не было счастья».

В соцсетях пользователи гадают, кто задумал акцию, и связывают ее с прошедшим днем голосования 8 сентября. При этом никаких четких отсылок к выборам в рекламе нет. Также горожане отмечают, что два года назад подобная интригующая кампания была организована «Четвертым каналом». Тогда компания выпустила рекламу с надписью «Спасибо, что смотрели нас», но затем оказалось, это была промоакция нового телесезона.

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Таинственные сообщения размещены на самых заметных рекламных экранах
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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В чем смысл акции — пока загадка
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Рекламная кампания началась в выходные
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Реклама журнала HAPPY. Екатеринбург
Рекламная кампания стартовала на фоне выборов в регоине
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Виды Екатеринбурга
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Виды Екатеринбурга
Но пока уральцам остается гадать
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Виды Екатеринбурга
Сломанный экран придал сообщению еще большей загадочности
Фото: Анна Майорова © URA.RU

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