Горожане сравнивают загадочную акцию с рекламной кампанией «Четвертого канала» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге 7 сентября стартовала загадочная масштабная рекламная кампания. На улицах города, телеканалах и в соцсетях появились сообщения о том, что у уральцев в августе было все, кроме счастья. При этом смысл данных объявлений не раскрывается.

В рекламе не сером фоне изображены листы бумаги, а рядом с ними различные цифры и надписи. Например: «В августе было свободное утро субботы, но не было счастья», «В августе было модно быть с Урала, но не было счастья», «В августе были дикие пляски, но не было счастья», «В августе был отпуск, Мармарис и зубы, но не было счастья».

В соцсетях пользователи гадают, кто задумал акцию, и связывают ее с прошедшим днем голосования 8 сентября. При этом никаких четких отсылок к выборам в рекламе нет. Также горожане отмечают, что два года назад подобная интригующая кампания была организована «Четвертым каналом». Тогда компания выпустила рекламу с надписью «Спасибо, что смотрели нас», но затем оказалось, это была промоакция нового телесезона.

Таинственные сообщения размещены на самых заметных рекламных экранах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В чем смысл акции — пока загадка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рекламная кампания началась в выходные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рекламная кампания стартовала на фоне выборов в регоине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Но пока уральцам остается гадать Фото: Анна Майорова © URA.RU