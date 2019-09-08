На избирательный участок в Челябинске приехали силовики

Тревога оказалась ложной (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Бойцы ОМОН появились на избирательном участке №805 в Центральном районе Челябинска, сообщили читатели «URA.RU». По этому округу баллотируется известный в Челябинске депутат Владимир Павленков.

«Работают сотрудники ОМОНа, почему их вызвали — неизвестно», — сообщил собеседник агентства. В территориальной избирательной комиссии заявили, что омоновцев на участке нет. Как выяснилось, группа быстрого реагирования приезжала на ложное срабатывание тревожной кнопки. Выяснив, что все в порядке, силовики отбыли по своим делам.

Второй точкой напряжения стали сообщения о сбое комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на 719-м участке в Металлургическом районе Челябинска — округ вице-спикера гордумы Челябинска Ильи Мительмана. Однако в облизбиркоме, проверив эту информацию по видеозаписям с камер, заявили: КОИБы не зависали, голосование не прекращалось.

Утром Единого дня голосования хакеры атаковали телефоны главы облизбиркома Сергея Обертаса, сотрудников комиссии, всех вице-спикеров Заксобрания области, руководителей аппарата областного парламента и значительного числа журналистов.

Этим видео иллюстрируют информацию о сбое КОИБов в Челябинске