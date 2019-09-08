В Челябинской области пришли на участки больше трети избирателей

В 2014 году явка на это время составляла 27,52 процента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

На участки для голосования в Челябинской области к 16:00 пришли почти 34% избирателей, сообщили в областной избирательной комиссии. Это почти на три процентных пункта больше, чем на выборах губернатора и депутатов в 2014 году.

«Явка на 16 часов на Южном Урале области составила 33,47%», — заявили в комиссии. В лидерах Уйский, Троицкий, Нагайбакский районы и село Варна, а также города Трехгорный и Карабаш.

8 сентября решится, кто из пяти претендентов займет пост главы региона. Также южноуральцам предстоит избрать депутатов ряда муниципалитетов. Самым масштабным стало голосование в Челябинске — за 170 депутатов семи райсоветов, из которых в октябре сформируют гордуму в составе 49 человек (по семь депутатов от каждого района). Она, в свою очередь, будет выбирать мэра Челябинска.

Избирательные участки закроются в 20:00. Предварительные итоги голосования обещают озвучить к двум часам ночи 9 сентября, результаты выборов губернатора — к девяти часам утра.