Работу журналиста «URA.RU» заблокировали неизвестные

Альбина Золотухина может связаться с ньюсмейкерами только по городскому телефону Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Редактор челябинского бюро «URA.RU» Альбина Золотухина с раннего утра подверглась спам-атаке. На ее смартфон беспрерывно поступают звонки, блокирующие возможность связаться с кем-либо по нему.

«С 8 часов стали поступать звонки с неизвестных номеров, — рассказала Золотухина. — При соединении сбрасываются. Звонки идут как с городских номеров, с кодами Москвы и Екатеринбурга, так и с мобильных. Телефон пришлось просто отключить, так как сигналы поступают без остановки».

Подобной спам-атаке утром 8 сентября подверглись также спикер Заксобрания области и лидер регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш, его заместители и сотрудники аппарата, председатель облизбиркома Сергей Обертас и члены комиссии, об этом сообщили корреспондентам «URA.RU» несколько кандидатов.

Челябинские политики впервые столкнулись с аналогичной акцией 18 сентября 2016 года на выборах в Госдуму. Тогда телефоны Мякуша, руководителей партии, членов избиркомов и штабов кандидатов были заблокированы непрерывными звонками с поставленных на автодозвон номеров.