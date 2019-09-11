В Челябинске началось формирование новой власти

«Единая Россия» выбирает депутатов гордумы и спикеров райсоветов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Единая Россия» 11 сентября проведет заседания политсоветов всех семи местных отделений в Челябинске. На них обсудят кандидатуры депутатов городского уровня и председателей районных советов, сообщили «URA.RU» в партии.

13 сентября эти решения будут утверждены на местных конференциях «ЕР», после чего их вынесут на последний этап рассмотрения — региональную конференцию партии, назначенную на 17 сентября. Там уже будут избраны семерки депутатов гордумы от каждого района.

В Единый день голосования 8 сентября прошли выборы депутатов всех семи райсоветов Челябинска. «ЕР» показала на них худший результат в сравнении с 2014 годом. По информации «URA.RU», гордума обновится на две трети. Руководство партии тоже ждут большие перемены.