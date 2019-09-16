Существование «ближнего круга» Путина назвали глупостью

Слухи о существовании некого ближнего круга президента России Владимира Путина, «Политбюро 2.0», в котором якобы коллегиально принимаются политические решение, являются глупостью. Такое заявление сделал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
«Честно говоря, у меня это всегда вызывало улыбку. <…>. Как будто мы собираемся, какие-то назначения обсуждаем. Я знаю многих из этих людей, но никаких особых собраний с ними мы не проводим никогда», — сказал Чемезов в интервью РБК. Слухи о практике принятия «коллегиальных решений» политик назвал «глупостью».
В июне этого года в докладе «Минченко Консалтинг» говорилось, что в ближний круг Путина вошел Чемезов. «Политбюро 2.0», напомним, политологи называют неформальную структуру принятия решение окружением главы государства. Эту группу политиков и бизнесменов считают самым влиятельным политическим институтом в РФ.