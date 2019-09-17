Ксения Собчак отметила, что сертификат ей когда-нибудь пригодится Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак, которая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, получила в подарок на свадьбу сертификат на роды в Клиническом госпитале «Лапино». Об этом журналистка сообщила на своей странице в Instagram.

Сертификат подписал главный врач и основатель клиники Марк Курцер, пишет сайт «Подмосковье сегодня». «Пока это самый остроумный подарок. Дорогой Курцер, пока мне не надо. Но обязательно когда-нибудь воспользуюсь», — отреагировала на презент телеведущая. Отмечается, что в документе допущена ошибка, и фамилия Собчак написана через «а», хотя журналистка уже пользовалась услугами «Лапино». Именно здесь в 2016 году она родила сына Платона.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября в столице. В ЗАГС пара прибыла на черном катафалке, а на венчание супруги поехали на карете. Празднование состоялось в ресторане «Боско», куда пришли свыше 300 человек.