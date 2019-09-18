Билан отправился тушить лесные пожары. «Это просто нечто». ВИДЕО

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Дима Билан тушил торфяники в Рязанской областиФото: depositphotos.com
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Сибирь во власти лесных пожаров

Певец Дима Билан показал подписчикам, как он 17 сентября тушил лесные пожары в Рязанской области. По его словам, он вел переговоры о помощи в тушении еще с июля.

«Очень хочется пожелать всей команде меньше лесных пожаров и поменьше поводов для спасения окружающей среды», — подписал Билан видеоролик в Instagram. «У меня глаза разбегаются, со всех сторон видны столбы дыма. Эйфория захватывает, но только первые пять минут. Дальше — работа», — говорит артист на видео, снятом во время поездки.

Билан отметил, что нужно поблагодарить спасателей и добровольцев, которые тушат пожары каждый день. «Это просто нечто», — подытожил певец.

В конце июля Сибирь охватили пожары. Бездействие властей возмутило россиян, в том числе и представителей шоу-бизнеса. О горящих лесах высказывались стилист Сергей Зверев, юморист Максим Галкин и певец Дмитрий Билан, напоминает агентство Nation News.

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