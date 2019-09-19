В ведущем юридическом вузе страны оценили методы борьбы с геями в УрГЭУ

Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ-СИНХ) Яков Силин, едва не отчисливший студента за подписку на ЛГБТ-паблики в соцсетях, пока не находит поддержки у коллег из других вузов. Глава Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) Владимир Бублик в беседе с «URA.RU» сказал, что «не стал бы поступать, как коллеги» из СИНХа.
«Если бы активность этого студента в соцсетях не была бы агрессивной, то ради бога, это его дело. Если же поведение было бы агрессивным, то был бы разговор со студентом в том плане, что будь кем хочешь, но других не втягивай. Тема очень тонкая, и я бы не стал поступать так, как поступают коллеги. Тем более, мы бы не нашли оснований отчислять такого студента ни в уставе, ни в законе», — сказал «URA.RU» Владимир Бублик.
При этом ректор юридического вуза сообщил, что его университет тоже мониторит страницы учащихся, но эта работа нацелена на выявление экстремизма.
Журналист «URA.RU» также обратился за комментарием к бывшему ректору СИНХа Михаилу Федорову, но тот не стал оценивать действия нынешнего руководства вуза, ссылаясь на нормы этики.
Ранее руководство УрГЭУ заподозрило одного из студентов в нетрадиционной сексуальной ориентации, изучив его соцсети. Учащийся рассказал журналистам, что проректор Роман Краснов потребовал от него забрать документы из вуза, так как он «порочит имя института». Сегодня в вузе заявили, что считают недопустимым участие студентов в группах с ЛГБТ-тематикой.
УрГЮУ — один из самых статусных вузов страны. Ряд его выпускников стали федеральными политиками. Например, в свое время образование в вузе получали глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, соавтор Конституции РФ Сергей Алексеев.