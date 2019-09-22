Фоменко несколько лет скрывал своего пятого ребенка

Актер Николай Фоменко о пятом наследнике проговорился случайно
Российский актер и шоумен Николай Фоменко во время презентации книги «Афоризмы и анекдоты» проговорился о появлении на свет пятого ребенка, чем заинтриговал поклонников. При этом никаких подробностей о новом наследнике артист раскрывать не стал.
«Ну как может быть с любовью? У меня же пятеро детей!» — приводят «Дни.ру» ответ Фоменко на вопрос поклонника о его личной жизни.
Признание Николая Фоменко стало большим удивлением как для представителей СМИ, так и для фанатов. Комментировать информацию о пятом наследнике многодетный отец наотрез отказался. Согласно биографии, артист воспитывает четверых детей.