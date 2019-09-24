23 сентября 2019

СМИ: бизнесмен устроил дебош на рейсе «Аэрофлота». Угрожал «увольнением и физической расправой». ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Перелет Кольцово-Шереметьево, терминал
Мужчину задержали в аэропорту ШереметьевоФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пассажир бизнес-класса устроил дебош на борту самолета «Аэрофлота», следовавшего из Самары в Москву. Факт инцидента журналистам подтвердили представители авиакомпании.

По предварительным данным, нетрезвый мужчина, летевший бизнес-классом, начал требовать от бортпроводников пересадить к нему из эконом-класса своего знакомого. «На отказ в просьбе он отреагировал нецензурной бранью, угрозами увольнения и физической расправой. Законное требование бортпроводников занять свое место пассажир выполнять отказался», — приводит РЕН ТВ сообщение авиакомпании. Сейчас правоохранители решают вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности.

Как сообщает телеканал, неспокойным пассажиром оказался крупный бизнесмен — совладелец фирмы «У Палыча» 53-летний Андрей Ш.

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