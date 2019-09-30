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Изменилась структура мэрии Перми. Детали

© Служба новостей «URA.RU»
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Кондиционеры на главных улицах города. Пермь, кондиционеры, пермская дума
Два новых департамента появятся в мэрии Перми с 1 октябряФото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

В администрации Перми с 1 октября появятся два новых ведомства. Департамент дорог и транспорта переименован в департамент транспорта, а управление внешнего благоустройства Перми поменяет название на департамент дорог и благоустройства. Информация опубликована на сайте мэрии.

«Это связано с перераспределением функций в части дорожной деятельности. Департамент дорог и благоустройства, помимо ремонтов дорог, будет курировать дорожное движение в городе, департамент транспорта — работу общественного транспорта», — уточнили в горадминистрации. Никаких кадровых перестановок в связи с изменениями структуре мэрии, не планируется, сказали «URA.RU» в пресс-службе администрации Перми.

Ранее стало известно, что в Перми с сентября начала работу служба квартальных инспекторов при мэрии. Они следят за содержанием городской территории и выявляют нарушения в сфере благоустройства.

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