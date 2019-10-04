Кремль увидел первые признаки прекращения грузинской агрессии к России

Россия до сих пор не восстановила авиасообщение с Грузией, поскольку в соседнем государстве еще не улеглись антироссийские настроения, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом Кремль видит первые признаки того, что ситуация начала разрешаться.
«Есть первые примеры общения. Вы знаете о недавней встрече двух министров иностранных дел в Нью-Йорке. Это позитивный факт, вместе с тем, он был встречен в штыки некоторыми грузинскими политиками. Нужно набраться терпения и отфиксировать тот момент, который станет подходящим для возобновления авиасообщения», — сказал Песков.
Ранее в СМИ появилась информация, что российским авиакомпаниям так и не компенсировали убытки, понесенные из-за запрета полетов в Грузию. Дмитрий Песков сообщил, что «по линии наших ведомств с компаниями ведется соответствующий разговор».
Запрет на полеты в Грузию были введены в конце июня, после стихийного митинга в Тбилиси против российской внешней политики.