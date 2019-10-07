Курганская чиновница вернулась на работу через три недели после отставки

С Аленой Лопатиной заключили новый трудовой договор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Курганской области

Уполномоченным по правам ребенка в Курганской области назначена Алена Лопатина, ушедшая с этой должности в середине сентября. Информацию о своем назначении подтвердила «URA.RU» сама чиновница.

«Да, сегодня приступила к работе в должности уполномоченного по правам ребенка в Курганской области», — заявила Лопатина. Получить другие комментарии чиновницы агентству не удалось, так как она находилась на совещании.

Информация об отставке Лопатиной с должности уполномоченного при губернаторе Курганской области по правам ребенка появилась в середине сентября, сразу после того, как Вадим Шумков вступил в должность главы Зауралья. Уже тогда некоторые собеседники агентства предполагали, что Лопатину вновь назначат детским омбудсменом после согласования в Москве. В конце сентября Курганская областная дума внесла корректировки в полномочия регионального уполномоченного по правам ребенка, а саму должность переименовала.