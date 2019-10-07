06 октября 2019
05 октября 2019
04 октября 2019
03 октября 2019

Курганская чиновница вернулась на работу через три недели после отставки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комитет по социальной политике. Курган, лопатина алена
С Аленой Лопатиной заключили новый трудовой договорФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Курганской области

Уполномоченным по правам ребенка в Курганской области назначена Алена Лопатина, ушедшая с этой должности в середине сентября. Информацию о своем назначении подтвердила «URA.RU» сама чиновница.

«Да, сегодня приступила к работе в должности уполномоченного по правам ребенка в Курганской области», — заявила Лопатина. Получить другие комментарии чиновницы агентству не удалось, так как она находилась на совещании.

Информация об отставке Лопатиной с должности уполномоченного при губернаторе Курганской области по правам ребенка появилась в середине сентября, сразу после того, как Вадим Шумков вступил в должность главы Зауралья. Уже тогда некоторые собеседники агентства предполагали, что Лопатину вновь назначат детским омбудсменом после согласования в Москве. В конце сентября Курганская областная дума внесла корректировки в полномочия регионального уполномоченного по правам ребенка, а саму должность переименовала.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...