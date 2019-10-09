08 октября 2019
07 октября 2019

Главный экологический инспектор страны прилетел в Пермь. Детали

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная Камы и объекты предполагаемые под использование в новом культурном проекте. Пермь, набережная камы, город пермь
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова выпустит в Камское водохранилище мальков стерлядиФото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Национальные проекты

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова 9 октября прилетела в Пермь, рассказала «URA.RU» пресс-секретарь ведомства Юлия Непоседова. Она сообщила, что главный экологический инспектор страны в Прикамье будет находиться до 11 октября и проведет ряд встреч.

«10 октября [у Радионовой] встреча с губернатором [Пермского края Максимом Решетниковым], встреча с бизнесом и заседание научно-технического совета. 11 октября она [Радионова] будет выпускать мальков стерляди в Камское водохранилище, а также посетит ЛУКОЙ-Пермнефтеоргсинтез», — рассказала «URA.RU» Непоседова.

Собеседник агентства в администрации губернатора Прикамья пояснил, что на встрече с Радионовой будут присутствовать представители пермских компаний, участвующих в реализации национального проекта «Экология». В их числе «Уралкалий», «ЛУКОЙЛ», «Газпром», «НОВОГОР-Прикамье», «Ависма».

Планируется обсуждение проблем обращения с отходами различных классов опасности. В частности, демонтированных труб магистральных газопроводов и непромыслового оборудования. Также ожидается, что на встрече поднимут вопрос реформирования территориальных органов Росприроднадзора.

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