Глава Росприроднадзора Светлана Радионова выпустит в Камское водохранилище мальков стерляди Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Национальные проекты

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова 9 октября прилетела в Пермь, рассказала «URA.RU» пресс-секретарь ведомства Юлия Непоседова. Она сообщила, что главный экологический инспектор страны в Прикамье будет находиться до 11 октября и проведет ряд встреч.

«10 октября [у Радионовой] встреча с губернатором [Пермского края Максимом Решетниковым], встреча с бизнесом и заседание научно-технического совета. 11 октября она [Радионова] будет выпускать мальков стерляди в Камское водохранилище, а также посетит ЛУКОЙ-Пермнефтеоргсинтез», — рассказала «URA.RU» Непоседова.

Собеседник агентства в администрации губернатора Прикамья пояснил, что на встрече с Радионовой будут присутствовать представители пермских компаний, участвующих в реализации национального проекта «Экология». В их числе «Уралкалий», «ЛУКОЙЛ», «Газпром», «НОВОГОР-Прикамье», «Ависма».

Планируется обсуждение проблем обращения с отходами различных классов опасности. В частности, демонтированных труб магистральных газопроводов и непромыслового оборудования. Также ожидается, что на встрече поднимут вопрос реформирования территориальных органов Росприроднадзора.