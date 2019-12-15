14 декабря 2019

Российскому министру науки подарили мухобойку из мамонта

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XXII Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Надым, надым, арктика, скульптура мамонта
Мухобойку из мамонта делали специально к приезду министраФото: Анна Майорова © URA.RU

Главе Минобрнауки Михаилу Котюкову преподнесли мухобойку от комаров, сделанную из волос мамонта. Подарок работники музея Северо-Восточного Федерального университета (СВФУ) вручили министру со словами: «хранить российскую науку».

Заведующий университетским музеем Семён Григорьев рассказал РИА «Новости», что дэйбиир (махалка от комаров) сотрудники сами сделали из волос Юнюгенского мамонта. К мухобойке также прилагается бусинка из бивня мамонта, которая является оберегом.

Останки мамонта удалось обнаружить во время совместных раскопок с японскими археологами в Верхоянском районе Якутии в 2018 году.

Котюкову в музее СВФУ также показали замороженную печень мамонта, череп гигантского бурого медведя и кровь жеребёнка возрастом 42 тысячи лет.

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