Российскому министру науки подарили мухобойку из мамонта

Мухобойку из мамонта делали специально к приезду министра
Главе Минобрнауки Михаилу Котюкову преподнесли мухобойку от комаров, сделанную из волос мамонта. Подарок работники музея Северо-Восточного Федерального университета (СВФУ) вручили министру со словами: «хранить российскую науку».
Заведующий университетским музеем Семён Григорьев рассказал РИА «Новости», что дэйбиир (махалка от комаров) сотрудники сами сделали из волос Юнюгенского мамонта. К мухобойке также прилагается бусинка из бивня мамонта, которая является оберегом.
Останки мамонта удалось обнаружить во время совместных раскопок с японскими археологами в Верхоянском районе Якутии в 2018 году.
Котюкову в музее СВФУ также показали замороженную печень мамонта, череп гигантского бурого медведя и кровь жеребёнка возрастом 42 тысячи лет.