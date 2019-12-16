Мэрии Челябинска запретили строить новую высотку

Прокурор Челябинска Роман Самойлов внес представление мэрии Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Прокуратура Челябинска опротестовала выданное мэрией разрешение на строительство 25-этажного многоквартирного дома на улице Братьев Кашириных. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры региона, по результатам экспертизы выявлены превышение плотности застройки более чем в два раза, а также нарушения требований пожарной безопасности.

«Нет необходимого количества проездов, а те, что есть, по ширине не соответствуют установленным требованиям, — уточнили в пресс-службе прокуратуры. — Выданное администрацией Челябинска разрешение на строительство подлежит отмене».

Речь идет о новом доме напротив Челябинского государственного университета. Разрешение на строительство дома по адресу: Братьев Кашириных, 102в, 12 октября получила фирма ООО СЗ «Домострой» из Магнитогорска.

«На сегодня разрешение действует, но ведутся переговоры со всеми заинтересованными лицами, включая жильцов микрорайона. Документы теоретически соответствуют законодательству, но есть мнение жителей. Кроме того, там есть прилегающие участки земли, которые сейчас находятся в аренде. Возможно, вопрос решится после их выкупа», — прокомментировала «URA.RU» претензии прокуратуры мэр Челябинска Наталья Котова.