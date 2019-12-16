Долги по зарплате россиян выросли на 10%

Просроченная задолженность по зарплате в России на 1 декабря составила 2,9 млрд рублей. За месяц долги перед работниками выросли на 10,2%.
«Суммарная задолженность по заработной плате составила 2 907,8 млн рублей», — говорится на сайте Росстата. Месяцем ранее работодатели были должны на 269,3 млн меньше.
Основной причиной задолженности называется отсутствие собственных денег у организаций. Из-за этого работодатели просрочили к 1 декабря 2 880,8 млн рублей — на 10,9% больше, чем месяцем ранее. Несвоевременное получение средств из бюджетов всех уровней стало причиной задолженности 27 млн рублей. Этот показатель по сравнению с 1 ноября уменьшился на 14,4%.
Долг по зарплатам из федерального бюджета, который ранее был ликвидирован, составил на 1 декабря 19,2 млн рублей. Регионы, напротив, избавились от долгов перед бюджетниками, которые месяцем ранее составляли 34,1 млн рублей. Долги местных бюджетов выросли на 0,5% — до 7,8 млн рублей.
Больше всего оказались должны работникам на обрабатывающих производствах — 38% от общей суммы. В сфере строительства работодатели задолжали 20%, 15% — в сфере добычи полезных ископаемых, 8% — в сельском хозяйстве, 6% недоплатили транспортникам.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном порядке взыскания со счетов работодателя долга по заработной плате. Если работодатель в срок не исполнит предписание трудового инспектора о выплате начисленной зарплаты, инспектор принимает решение о принудительном исполнении, напоминает