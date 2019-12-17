Россияне рассказали о планах на Новый год

66% россиян встретят Новый год дома Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Большая часть россиян проведет новогоднюю ночь дома. Такие данные приводит Российский союз туриндустрии (РСТ).

«66% россиян встретят Новый год дома, что на 4% меньше результатов 2018 года», — пишут «Известия», ссылаясь на результаты опроса РСТ. Исследование показало, что 22% жителей страны собираются встретить праздник у друзей или родственников. В 2019 году таких было 19%.

1% опрошенных сказали, что Новый год они проведут на работе. Еще 3% респондентов ответили, что встретят 2020 год в поездках по России. 2% граждан встретят новогоднюю ночь за пределами страны. При этом в РСТ уверены, что на самом деле количество путешествующих россиян в разы больше. По их словам, почти 20% выберут внутренние туристические маршруты.

Ранее стало известно, сколько россияне планируют потратить на празднование Нового года. Так, 60% опрошенных собираются уложится в 10-15 тысяч рублей, сообщает агентство Nation News.