В Кремле ответили на вопрос, как Путин встретит Новый год

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Лукашенко, путин владимир, лукашенко александр
Владимир Путин еще не определился, как проведет новогоднюю ночьФото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Планы президента России Владимира Путина на Новый год еще неизвестны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента «URA.RU».

«Это еще рано обсуждать, еще работать и работать до Нового года», — ответил Песков на вопрос о том, как Путин собирается провести новогоднюю ночь.

Пресс-секретарь президента РФ также не стал раскрывать, какое рабочее мероприятие в графике Путина на 2020 год стоит первым. По словам Пескова, рабочий график главы государства довольно подвижный, поэтому назвать точное мероприятие сложно.

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