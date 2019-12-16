В Кремле ответили на вопрос, как Путин встретит Новый год

Владимир Путин еще не определился, как проведет новогоднюю ночь
Планы президента России Владимира Путина на Новый год еще неизвестны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента «URA.RU».
«Это еще рано обсуждать, еще работать и работать до Нового года», — ответил Песков на вопрос о том, как Путин собирается провести новогоднюю ночь.
Пресс-секретарь президента РФ также не стал раскрывать, какое рабочее мероприятие в графике Путина на 2020 год стоит первым. По словам Пескова, рабочий график главы государства довольно подвижный, поэтому назвать точное мероприятие сложно.