19 декабря 2019

На Урале открыли новый минерал. Его назвали в честь исследователя метеоритов

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Исследователь Виктор Гороховский изучал метеорит, упавший в ЧелябинскеФото: urfu.ru
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В Екатеринбурге 20 декабря официальную регистрацию получил новый минерал гороховскиит. Его ученые Уральского федерального университета обнаружили в железном метеорите Уакит, найденном в 2016 году в Бурятии. Минерал назвали в честь уральского исследователя метеоритов, профессора УрФУ Виктора Гороховского, рассказали «URA.RU» в пресс-службе вуза.

«Минерал сейчас изучается, на 98% он состоит из железного сплава. Минерал может выступать в качестве проводника, полупроводника. Свойства могут быть полезны в микроэлектронике», — сказал старший научный сотрудник Института геологии Сибирского отделения РАН Виктор Шарыгин.

Профессор УрФУ Виктор Гороховский уже более четверти века возглавляет Метеоритную экспедицию вуза. В феврале 2013 года он занимался исследованием метеорита, упавшего на территории Челябинской области, и участвовал в поднятии обломков космического пришельца со дна озера Чебаркуль.

УрФУ является одним из ведущих университетов России. Вуз выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ), который призван решать задачи нацпроекта «Наука». Именно в рамках этого нацпроекта ведутся исследования космических тел.

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