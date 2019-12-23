У губернатора Куйвашева — предновогодняя неделя с президентом, силовиками и детьми

Неделю губернатор может завершить посещением филармонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев откроет и закроет новую рабочую неделю участием в предпраздничных мероприятиях. 23 декабря, как следует из графика главы региона, он в своей резиденции даст старт новогодней елке, которую ежегодно организовывают для детей. На этот же день запланирован и прием общественности — он пройдет в Театре эстрады.

Во вторник у Евгения Куйвашева запланирована поездка на «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» (МЗиК) и участие в заседании президиума предприятий оборонной отрасли. После этого глава региона посетит Невьянск. В этот же день губернатор намерен поздравить с наступающим новым годом депутатов свердловского Заксобрания и аппарат регионального правительства.

Заседание областного кабинета министров на этой неделе состоится не в традиционный четверг, а в среду, 25 декабря. В этот же день глава региона примет участие в пресс-конференции по узкой теме — талисману Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году.

Во второй половине дня среды губернатор соберет на традиционный предновогодний прием представителей правоохранительных и надзорных органов, работающих в Свердловской области, и поблагодарит их за добросовестную службу, конструктивное сотрудничество с органами власти и создание условий для безопасной и комфортной жизни уральцев.

В четверг губернатор Куйвашев отправится в Москву, где состоится заседание Госсовета, посвященное развитию агропромышленного комплекса. После этого в графике главы региона значится участие в новогоднем приеме у президента России Владимира Путина. В выходной Евгений Куйвашев может вернуться в регион, чтобы посетить благотворительный бал, который пройдет в свердловской филармонии.