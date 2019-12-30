Екатеринбурженка обвинила полицейских в избиении

Женщина заявила, что ее избили в дежурнгой части Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Екатеринбурга Оксана Щипакина обвинила полицейского из ОП № 14 в избиении. У женщины зафиксирована травма головы, и она утверждает, что ее ударил сотрудник дежурной части.

По словам Оксаны, она вместе с подругой Анастасией пришла в полицию подать заявление на преследование коллекторов, выбивающих долг, сообщает портал E1.ru. Между женщинами и полицейскими произошел конфликт, в результате которого капитан «схватил Настю за воротник, потащил ее в угол дежурной части, где нет камер наблюдения, накинул на нее куртку сверху и сел. А в этом мужике килограмм сто пятьдесят веса». Когда Оксана возмутилась, полицейский, якобы, ударил ее по лицу с такой силой, что она отлетела. Затем женщин закрыли в камеру и продержали до утра. По просьбе Оксаны, жаловавшейся на головную боль, полицейские вызвали скорую помощь, однако медики у нее ничего не обнаружили. Утром, после того, как ее отпустили, Оксана сходила в больницу, где ей поставили диагноз перелом лицевого черепа слева.

В отделе полиции рассказали «URA.RU», что обе женщины были сильно пьяны. После того как им посоветовали прийти в другой раз трезвыми, они начали материть полицейских, а одного из них пнули в живот. Все это зафиксировала камера наблюдения дежурной части. После этого женщин задержали до утра. За оскорбление полицейских матом женщинам выписаны штрафы. В полиции утверждают, что заявительниц никто не бил, и это подтверждается записью с камеры наблюдения, зафиксировавшей их пребывание в отделе полиции. Полицейские не знают, откуда у женщины появилась травма, предполагают, что она могла где-то пораниться в нетрезвом виде.

«По данному факту была проведена служебная проверка, в рамках которой изучены съемки с камер видеонаблюдения. По итогам разбирательств вины сотрудников полиции не выявлено», — сообщила «URA.RU» начальник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Ирина Каргаполова.