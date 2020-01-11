РПЦ назвала храмы подходящим местом для знакомств

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Молебен в честь прибытия мощей святого Спиридона в храм Александра Невского. Челябинск, богослужение, церковь, рпц
Россиян призвали знакомиться в храмахФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Православные церкви в России являются подходящим местом для романтических знакомств. Такой точкой зрения поделился митрополит Иларион в программе «Церковь и жизнь» на телеканале «Россия-24».

По мнению священнослужителя, было бы странно, если бы православные мужчины воспринимали храмы исключительно как место, где можно найти невесту. «Но это та вполне естественная ситуация, где может зародиться не только личное знакомство, но и любовь», — уточнил Иларион.

Как считает служитель РПЦ, если у православного возникло чувство с самого первого взгляда, то важно не упустить его и, «не стесняясь, подойти к девушке и с ней поговорить». Митрополит напомнил о поговорке, которая гласит, что браки заключаются на небесах. Он отметил, что многие церковные люди, которые впоследствии заключили брак, познакомились именно в храме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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