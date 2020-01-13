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09 января 2020

В мэрии Челябинска назвали причину массового отравления в детском саду

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Детский сад 370 Депутатская комиссия Челябинск, пищеблок, таз, столовая
В детском саду проводят дезинфекциюФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Причиной массового заболевания воспитанников детского сада № 444 в Челябинске стала, по предварительным данным, кишечная вирусная инфекция. Об этом после аппаратного совещания 13 января заявила журналистам мэр Наталья Котова, передает корреспондент «URA.RU».

«На сегодня опасности нет, сейчас уточняется тип вируса. В субботу в садик прибыли представители Роспотребнадзора, взяли пробы, проведена дезинфекция всех помещений», — уточнила Котова.

Ранее в одной из групп на боль в животе пожаловались сразу шесть детей. По мнению родителей, дети могли отравиться котлетами, супом из тушенки или гороховой кашей — эти блюда давали в детсаду в конце недели.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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Ссылки по теме
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