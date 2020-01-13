В мэрии Челябинска назвали причину массового отравления в детском саду

В детском саду проводят дезинфекцию
Причиной массового заболевания воспитанников детского сада № 444 в Челябинске стала, по предварительным данным, кишечная вирусная инфекция. Об этом после аппаратного совещания 13 января заявила журналистам мэр Наталья Котова, передает корреспондент «URA.RU».
«На сегодня опасности нет, сейчас уточняется тип вируса. В субботу в садик прибыли представители Роспотребнадзора, взяли пробы, проведена дезинфекция всех помещений», — уточнила Котова.
Ранее в одной из групп на боль в животе пожаловались сразу шесть детей. По мнению родителей, дети могли отравиться котлетами, супом из тушенки или гороховой кашей — эти блюда давали в детсаду в конце недели.