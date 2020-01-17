Губернатор Куйвашев раскрыл «URA.RU» планы о реформе власти в Свердловской власти

У руководства Свердловской области нет планов по расширению полномочий Заксобрания, заявил губернатор Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос «URA.RU» в ходе пресс-конференции. По словам главы региона, у исполнительной и законодательной ветвей власти в данный момент не возникает споров относительно кадровых вопросов.
«А если они [противоречия] возникают, я решаю их с депутатами в ходе встреч. Такой острой проблемы, что мы кого-то снимем или назначаем, нет. Если человек работает, ему доверяет Заксобрание, зачем его дополнительно утверждать? Но если по требованию депутатов нужно сделать отчет [о работе исполнительной власти], всегда идем навстречу», — сказал Куйвашев.
Также он подчеркнул, что в конечном итоге областные власти будут ориентироваться на то, «какие требования будут сформированы комиссией [по внесению изменений в Конституцию РФ] с точки зрения применения на региональном уровне».
Как писало «URA.RU», ранее президент России Владимир Путин предложил внести поправки в действующую Конституцию. В частности, его инициатива предполагает увеличение полномочий Госдумы, которая, если изменения в основной закон страны примут, будет утверждать главу правительства РФ, его заместителей, а также федеральных министров.