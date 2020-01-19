Скончался основатель группы «Ляпис Трубецкой»

Основатель и гитарист белорусской группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался 19 января на 46-м году жизни. До этого музыкант находился в продолжительной коме, в которую впал после того, как на него напали в прошлом году.
«Руслан скончался сегодня, 19 января, в 6 утра. А завтра состоится очередное заседание суда над обвиняемым», — цитирует издание Onliner продюсера группы Евгения Калмыкова. Представитель группы добавил, что спустя полгода после нападения в деле много неясностей — показания свидетелей противоречат друг другу, до сих пор неизвестно, сколько человек напали на музыканта.
Ранее агентство Nation News сообщало, что музыканта избили и ограбили в Минске в июне 2019 года. Калмыков напомнил, что после нападения врачи оказали помощь музыканту и прооперировали его. Продюсер отметил, что правоохранительные органы до сих пор не могут установить, что произошло. Подозреваемыми по делу проходят люди, которые попали на записи камер видеонаблюдения.
Группа «Ляпис Трубецкой» был создана в Белоруссии в 1989 году и просуществовала вплоть до 2014 года. Коллектив исполнял песни на русском, белорусском и английском языках и стал известен благодаря песням «В платье белом», «Ау», «Евпатория».