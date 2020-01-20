19 января 2020

После ухода Мишустина налоговики назвали главные задачи ведомства

© Служба новостей «URA.RU»
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Таблички и дома. Ханты-Мансийск, фнс, федеральная налоговая служба, вывеска
Планируется вынудить компании отказаться от нелегальных схемФото: Александр Елизаров © URA.RU

Главная задача для Федеральной налоговой службы (ФНС) не взыскать больше налогов, а «обелить рынок» и сделать так, чтобы уплата налога стала неизбежной и при этом комфортной. Об этом сообщил новый глава ведомства Даниил Егоров.

«Это абсолютно эгоистичное поведение — ты сам затрачиваешь меньше сил», — приводит его слова газета «Ведомости». Егоров отметил, что сначала нужно смоделировать поведение налогоплательщика. Затем можно обновлять и внедрять модель, вынуждая компании отказываться от нелегальных схем.

По данным издания, Егоров уже пробовал применять такой подход на рынке бытовой техники и электроники в 2014 году, когда занимал должность замглавы ФНС. По его словам, тогда они выявили дистрибьютора, который уклонялся от уплаты налогов через цепочку компаний. Налоговики рассказали об этом владельцам дистрибьютора. В итоге предприниматели сами изменили схему работы.

Бывший федеральный чиновник заявил газете, что Егоров является «жестким». Однако источник также добавил, что он предлагает «понятные правила игры».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, который ранее возглавлял ФНС, назначил нового руководителя налогового органа — Даниила Егорова. Новый глава закончил Российский университет дружбы народов по специальности юриспруденция. С мая 2011 года он был заместителем Мишустина, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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