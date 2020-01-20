После ухода Мишустина налоговики назвали главные задачи ведомства

Главная задача для Федеральной налоговой службы (ФНС) не взыскать больше налогов, а «обелить рынок» и сделать так, чтобы уплата налога стала неизбежной и при этом комфортной. Об этом сообщил новый глава ведомства Даниил Егоров.
«Это абсолютно эгоистичное поведение — ты сам затрачиваешь меньше сил», — приводит его слова газета «Ведомости». Егоров отметил, что сначала нужно смоделировать поведение налогоплательщика. Затем можно обновлять и внедрять модель, вынуждая компании отказываться от нелегальных схем.
По данным издания, Егоров уже пробовал применять такой подход на рынке бытовой техники и электроники в 2014 году, когда занимал должность замглавы ФНС. По его словам, тогда они выявили дистрибьютора, который уклонялся от уплаты налогов через цепочку компаний. Налоговики рассказали об этом владельцам дистрибьютора. В итоге предприниматели сами изменили схему работы.
Бывший федеральный чиновник заявил газете, что Егоров является «жестким». Однако источник также добавил, что он предлагает «понятные правила игры».
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, который ранее возглавлял ФНС, назначил нового руководителя налогового органа — Даниила Егорова. Новый глава закончил Российский университет дружбы народов по специальности юриспруденция. С мая 2011 года он был заместителем Мишустина, передает «Национальная служба новостей».