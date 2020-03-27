Первый случай коронавируса был подтвержден в Тюмени 31 января Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Потенциальными жертвами коронавируса в Тюменской области могут стать друзья, знакомые, коллеги, а также соседи пациентов с уже подтвержденным заболеванием. Об этом после изучения карты очагов возникновения COVID-19 в Тюмени URA.RU рассказал вирусолог Виктор Зуев. Он считает, что в зоне риска — все населенные пункты региона.

«Одна из главных особенностей коронавируса — его скрытая форма. Человек живет и не испытывает никакого дискомфорта. До определенного времени его состояние остается привычным, никаких настораживающих симптомов нет. Поэтому привезти из-за границы его мог любой человек в любой регион нашей страны. Каждый из подтвержденных в Тюмени случаев — уникален», — пояснил агентству Зуев.

По его словам, зараженные коронавирусом тюменцы до госпитализации успели пообщаться с большим количеством людей. Существует высокая вероятность того, что кто-то из них также стал переносчиком смертельной инфекции. С кем, в свою очередь, контактировали они — вопрос, по мнению вирусолога, открытый.

Напомним, что первый случай заболевания коронавирусом в Тюмени был зарегистрирован у китайской студентки Лесли 31 января. Она была эвакуирована в областную инфекционную больницу из общежития ТИУ, находящегося по адресу ул. Мельникайте, 61б.

COVID-19 вернулся в Тюмень 15 марта. Диагноз подтвердили у мужчины, который приехал из-за границы, где проводил отпуск на одном из популярных курортов. Его доставили в областную инфекционную больницу из Комарово.

Третьего пациента с коронавирусом доставили в инфекционную больницу 20 марта. Заболевшим оказался преподаватель ТюмГУ. В клинику его привезли прямо из учебного корпуса университета, который находится по адресу ул. 8 марта, 2/1.