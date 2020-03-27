Свердловские депутаты предложили избавить бизнесменов от обязательств по договорам

Органы власти Свердловской области должны признать ранее принятое решение о закрытии фитнес-клубов, торгово-развлекательных центров, кинотеатров, кафе, ресторанов и ряда других коммерческих структур форс-мажором. Письмо с соответствующим предложением направил на имя губернатора Евгения Куйвашева руководитель фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании области Андрей Жуковский.
Как сообщили URA.RU во фракции, данная инициатива направлена на поддержку бизнес сообщества в период действия режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Признание сложившейся ситуации форс-мажорной позволит бизнесменам на законных основаниях временно отказаться от ряда договорных обязательств (например, от уплаты арендной платы, коммунальных платежей и некоторых других). Однако у поставщиков товаров и услуг остается право оспорить данный отказ в суде.
Помимо этого, справедливороссы призвали областную власть ввести дополнительные меры финансовой поддержки граждан старше 65 лет, соблюдающих режим самоизоляции. Ранее аналогичное решение было принято правительством Москвы для поддержки пожилых жителей столицы страны.
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