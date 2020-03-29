Кто получит льготы и выплаты из-за кризиса
новость из сюжетаЭкономический кризис 2020
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к жителям страны 25 марта в связи с распространением коронавируса.
- с 1 апреля в течение трех месяцев семьи, имеющие право на маткапитал, будут получать по 5000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет;
- минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности установление до 31 декабря устанавливается в размере не менее одного минимального размера оплаты труда;
- для налогоплательщиков, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, сроки уплаты налогов и авансовых платежей по налогам (за исключением налога на добавленную стоимость) продляются на шесть месяцев;
- устанавливается ставка налога на доходы физических лиц в размере 13 процентов на проценты, полученные по вкладу в банках на территории РФ, и на проценты по ценным бумагам от вложения, размер которого превышает 1 млн рублей в год.
Также следует «определить перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции», и актуализировать его по результатам постоянного мониторинга.
Другие поручение касаются работы Центробанка (в том числе, «утвердить план действий по обеспечению устойчивой динамики кредитования предприятий реального сектора экономики» и подготовить поправки в законодательство о кредитных каникулах граждан) и выплат ветеранам Великой Отечественной войны.