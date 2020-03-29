Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом. Кто получит льготы и выплаты

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Визит Владимира Путина в Ханты-Мансийск, портрет, путин владимир
Кто получит льготы и выплаты из-за кризисаФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к жителям страны 25 марта в связи с распространением коронавируса. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

  • с 1 апреля в течение трех месяцев семьи, имеющие право на маткапитал, будут получать по 5000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет;
  • минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности установление до 31 декабря устанавливается в размере не менее одного минимального размера оплаты труда;
  • для налогоплательщиков, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, сроки уплаты налогов и авансовых платежей по налогам (за исключением налога на добавленную стоимость) продляются на шесть месяцев;
  • устанавливается ставка налога на доходы физических лиц в размере 13 процентов на проценты, полученные по вкладу в банках на территории РФ, и на проценты по ценным бумагам от вложения, размер которого превышает 1 млн рублей в год.

Также следует «определить перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции», и актуализировать его по результатам постоянного мониторинга.

Другие поручение касаются работы Центробанка (в том числе, «утвердить план действий по обеспечению устойчивой динамики кредитования предприятий реального сектора экономики» и подготовить поправки в законодательство о кредитных каникулах граждан) и выплат ветеранам Великой Отечественной войны.

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