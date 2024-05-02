В Германии предрекли Украине потерю важного города в ближайшее время

Журналист Репке: ВС РФ возьмут Часов Яр в ближайшее время
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Российские войска пересекли канал, который ведет в Часов Яр, заявил Юлиан Репке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина рискует потерять Часов Яр в ДНР в ближайшее время. ВС РФ уже пересекли канал, который ведет в город. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

«Украинцы близки к потере контроля над Часовым Яром. Солдаты пересекли канал, ведущий в город. Теперь это только вопрос времени, когда они войдут в этот город», — заявил Юлиан Репке. Его слова приводит издание Interia. Он отметил, что скоро Украину ждут новые территориальные потери.

Украинские военные отмечали, что у них нет оборонительных рубежей, которые сохранили бы им жизни во время отступления. Такая ситуация сложилась почти на всей линии фронта, однако особенно остро это проявляется в Часовом Яре. Командиры бригады обвинили в нехватке ресурсов для обороны высшее командование ВСУ, а те, в свою очередь, заявили об ответственности командиров.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ВС России имеют значительное преимущество на фронте. Самые горячие точки — Ивановское и Часов Яр, передает RT.

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Украина рискует потерять Часов Яр в ДНР в ближайшее время. ВС РФ уже пересекли канал, который ведет в город. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке. «Украинцы близки к потере контроля над Часовым Яром. Солдаты пересекли канал, ведущий в город. Теперь это только вопрос времени, когда они войдут в этот город», — заявил Юлиан Репке. Его слова приводит издание Interia. Он отметил, что скоро Украину ждут новые территориальные потери. Украинские военные отмечали, что у них нет оборонительных рубежей, которые сохранили бы им жизни во время отступления. Такая ситуация сложилась почти на всей линии фронта, однако особенно остро это проявляется в Часовом Яре. Командиры бригады обвинили в нехватке ресурсов для обороны высшее командование ВСУ, а те, в свою очередь, заявили об ответственности командиров. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ВС России имеют значительное преимущество на фронте. Самые горячие точки — Ивановское и Часов Яр, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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