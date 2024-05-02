В Германии предрекли Украине потерю важного города в ближайшее время

Журналист Репке: ВС РФ возьмут Часов Яр в ближайшее время

02 мая 2024 в 11:41 Размер текста - 17 +

Российские войска пересекли канал, который ведет в Часов Яр, заявил Юлиан Репке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина рискует потерять Часов Яр в ДНР в ближайшее время. ВС РФ уже пересекли канал, который ведет в город. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке. «Украинцы близки к потере контроля над Часовым Яром. Солдаты пересекли канал, ведущий в город. Теперь это только вопрос времени, когда они войдут в этот город», — заявил Юлиан Репке. Его слова приводит издание Interia . Он отметил, что скоро Украину ждут новые территориальные потери. Украинские военные отмечали, что у них нет оборонительных рубежей, которые сохранили бы им жизни во время отступления. Такая ситуация сложилась почти на всей линии фронта, однако особенно остро это проявляется в Часовом Яре. Командиры бригады обвинили в нехватке ресурсов для обороны высшее командование ВСУ, а те, в свою очередь, заявили об ответственности командиров. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ВС России имеют значительное преимущество на фронте. Самые горячие точки — Ивановское и Часов Яр, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина рискует потерять Часов Яр в ДНР в ближайшее время. ВС РФ уже пересекли канал, который ведет в город. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке. «Украинцы близки к потере контроля над Часовым Яром. Солдаты пересекли канал, ведущий в город. Теперь это только вопрос времени, когда они войдут в этот город», — заявил Юлиан Репке. Его слова приводит издание Interia. Он отметил, что скоро Украину ждут новые территориальные потери. Украинские военные отмечали, что у них нет оборонительных рубежей, которые сохранили бы им жизни во время отступления. Такая ситуация сложилась почти на всей линии фронта, однако особенно остро это проявляется в Часовом Яре. Командиры бригады обвинили в нехватке ресурсов для обороны высшее командование ВСУ, а те, в свою очередь, заявили об ответственности командиров. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ВС России имеют значительное преимущество на фронте. Самые горячие точки — Ивановское и Часов Яр, передает RT.