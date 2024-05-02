Заявления США, что Россия якобы применила химическое оружие в зоне спецоперации, безосновательны. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов во время разговора с журналистами.
«В категорию „безальтернативных“ шагов по противостоянию России местный официоз записывает самые разномастные меры. В том числе — абсолютно одиозные и ничем не подкрепленные обвинения в адрес РФ в использовании химического оружия», — заявил Анатолий Антонов. Его слова приводит РИА Новости.
До этого в Госдепе заявили, что ВС РФ якобы использовали отравляющее вещество хлорпикрин, однако без доказательств. Поэтому США ввели санкции против войск радиационной, химической и биологической защиты, а также нескольких российских институтов, передает RT.
При этом США не замечают факты применения химоружия со стороны Украины. В беседе с URA.RU подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в ближайшее время ВСУ усилят атаки запрещенным оружием.
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