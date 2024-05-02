Россия ответила на обвинения США в применении химоружия на Украине

Антонов: обвинения США в применении ВС РФ химоружия на Украине безосновательны

02 мая 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

Антонов отметил, что обвинения США в сторону России касательно применения химоружия не имеют оснований Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявления США, что Россия якобы применила химическое оружие в зоне спецоперации, безосновательны. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов во время разговора с журналистами. «В категорию „безальтернативных“ шагов по противостоянию России местный официоз записывает самые разномастные меры. В том числе — абсолютно одиозные и ничем не подкрепленные обвинения в адрес РФ в использовании химического оружия», — заявил Анатолий Антонов. Его слова приводит РИА Новости. Новость по теме Бойцы ЧВК «Вагнер» сообщили о применении ВСУ химического оружия До этого в Госдепе заявили, что ВС РФ якобы использовали отравляющее вещество хлорпикрин, однако без доказательств. Поэтому США ввели санкции против войск радиационной, химической и биологической защиты, а также нескольких российских институтов, передает RT. При этом США не замечают факты применения химоружия со стороны Украины. В беседе с URA.RU подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в ближайшее время ВСУ усилят атаки запрещенным оружием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заявления США, что Россия якобы применила химическое оружие в зоне спецоперации, безосновательны. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов во время разговора с журналистами. «В категорию „безальтернативных“ шагов по противостоянию России местный официоз записывает самые разномастные меры. В том числе — абсолютно одиозные и ничем не подкрепленные обвинения в адрес РФ в использовании химического оружия», — заявил Анатолий Антонов. Его слова приводит РИА Новости. До этого в Госдепе заявили, что ВС РФ якобы использовали отравляющее вещество хлорпикрин, однако без доказательств. Поэтому США ввели санкции против войск радиационной, химической и биологической защиты, а также нескольких российских институтов, передает RT. При этом США не замечают факты применения химоружия со стороны Украины. В беседе с URA.RU подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в ближайшее время ВСУ усилят атаки запрещенным оружием.