Россия ответила на обвинения США в применении химоружия на Украине

Антонов: обвинения США в применении ВС РФ химоружия на Украине безосновательны
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, антонов анатолий
Антонов отметил, что обвинения США в сторону России касательно применения химоружия не имеют оснований Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заявления США, что Россия якобы применила химическое оружие в зоне спецоперации, безосновательны. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов во время разговора с журналистами.

«В категорию „безальтернативных“ шагов по противостоянию России местный официоз записывает самые разномастные меры. В том числе — абсолютно одиозные и ничем не подкрепленные обвинения в адрес РФ в использовании химического оружия», — заявил Анатолий Антонов. Его слова приводит РИА Новости.

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До этого в Госдепе заявили, что ВС РФ якобы использовали отравляющее вещество хлорпикрин, однако без доказательств. Поэтому США ввели санкции против войск радиационной, химической и биологической защиты, а также нескольких российских институтов, передает RT.

При этом США не замечают факты применения химоружия со стороны Украины. В беседе с URA.RU подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в ближайшее время ВСУ усилят атаки запрещенным оружием.

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Заявления США, что Россия якобы применила химическое оружие в зоне спецоперации, безосновательны. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов во время разговора с журналистами. «В категорию „безальтернативных“ шагов по противостоянию России местный официоз записывает самые разномастные меры. В том числе — абсолютно одиозные и ничем не подкрепленные обвинения в адрес РФ в использовании химического оружия», — заявил Анатолий Антонов. Его слова приводит РИА Новости. До этого в Госдепе заявили, что ВС РФ якобы использовали отравляющее вещество хлорпикрин, однако без доказательств. Поэтому США ввели санкции против войск радиационной, химической и биологической защиты, а также нескольких российских институтов, передает RT. При этом США не замечают факты применения химоружия со стороны Украины. В беседе с URA.RU подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в ближайшее время ВСУ усилят атаки запрещенным оружием.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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