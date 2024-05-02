AP: у ВСУ нет шансов спастись при отступлении из-за ошибки властей

02 мая 2024 в 11:28 Размер текста - 17 +

Украинским военным не за что прятаться во время бегства из опорных пунктов, поделились солдаты ВСУ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ несут большие потери во время отступления, потому что у них нет надежных оборонительных рубежей. Они не были в свое время построены из-за того, что руководство не стало закупать дополнительное оборудование. Об этом пишет американское агентство Associated Press со ссылкой на военных. «Отступление не сулит никакой безопасности — тыловых оборонительных рубежей, предназначенных для прикрытия, почти не существует. Солдаты ВСУ ожидали в Часовом Яре блиндажи, лабиринт траншей и огневых позиций, но обнаружили ряд ям, едва ли достаточно больших, чтобы в них можно было спрятаться во время артиллерийского обстрела», — говорится в материале . Во время обстрелов у Часова Яра украинские солдаты рыли друг к другу окопы, чтобы между ними была хоть какая-то связь. Однако они осыпались из-за рыхлой почвы и постоянных обстрелов. Более 100 военных ВСУ погибли при попытке отступить. Им негде было укрыться, отметил солдат. После такой неудачи бригаду расформировали, а командование обвинило во всем командиров. Однако те заявили, что у них не было ресурсов для обороны. Директор строительной компании рассказал, что во всем виновато высшее военное руководство, которое не предоставило все необходимое военным инженерам. Это касается не только Часова Яра, но и других участках фронта. После сдачи Авдеевки ВСУ пытаются быстро возвести оборонительные рубежи. Однако бюрократия, обстрелы ВС РФ и нехватка оборудования не дают этого сделать, отмечается в материале. Командир добровольческого движения «Русский Легион», участник СВО Сергей Фомченков еще в декабре заявил, что ВСУ не смогут вовремя создать линии обороны, которые анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. В разговоре с URA.RU участник СВО заявил, что ВСУ не смогут создать укрепления, хоть близко похожие на «линию Суровикина», к весне. В марте Зеленский заявил о строительстве трех фортификационных линий протяженностью две тысячи километров. При этом длина фронта в десятки раз больше, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ несут большие потери во время отступления, потому что у них нет надежных оборонительных рубежей. Они не были в свое время построены из-за того, что руководство не стало закупать дополнительное оборудование. Об этом пишет американское агентство Associated Press со ссылкой на военных. «Отступление не сулит никакой безопасности — тыловых оборонительных рубежей, предназначенных для прикрытия, почти не существует. Солдаты ВСУ ожидали в Часовом Яре блиндажи, лабиринт траншей и огневых позиций, но обнаружили ряд ям, едва ли достаточно больших, чтобы в них можно было спрятаться во время артиллерийского обстрела», — говорится в материале. Во время обстрелов у Часова Яра украинские солдаты рыли друг к другу окопы, чтобы между ними была хоть какая-то связь. Однако они осыпались из-за рыхлой почвы и постоянных обстрелов. Более 100 военных ВСУ погибли при попытке отступить. Им негде было укрыться, отметил солдат. После такой неудачи бригаду расформировали, а командование обвинило во всем командиров. Однако те заявили, что у них не было ресурсов для обороны. Директор строительной компании рассказал, что во всем виновато высшее военное руководство, которое не предоставило все необходимое военным инженерам. Это касается не только Часова Яра, но и других участках фронта. После сдачи Авдеевки ВСУ пытаются быстро возвести оборонительные рубежи. Однако бюрократия, обстрелы ВС РФ и нехватка оборудования не дают этого сделать, отмечается в материале. Командир добровольческого движения «Русский Легион», участник СВО Сергей Фомченков еще в декабре заявил, что ВСУ не смогут вовремя создать линии обороны, которые анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. В разговоре с URA.RU участник СВО заявил, что ВСУ не смогут создать укрепления, хоть близко похожие на «линию Суровикина», к весне. В марте Зеленский заявил о строительстве трех фортификационных линий протяженностью две тысячи километров. При этом длина фронта в десятки раз больше, передает Life.