Российские военные ударили по порту с катерами ВСУ в Очакове

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, выстрел, артиллерия, пушка, всу,  stock
ВС РФ нанесли удар по порту с военными катерами, заявил Лебедев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ ударили по порту в Очакове Николаевской области, где происходит швартование военные катеров украинской армии. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Российские силы ударили по военным объектам в Очакове», — передает РИА Новости слова Лебедева. Уточняется, что была зафиксирована атака на порт, где швартуются военные катера ВСУ.

Ранее российская армия нанесла удары по портовой инфраструктуре Одессы. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер отметил, что для атаки использовались баллистические ракеты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ ударили по порту в Очакове Николаевской области, где происходит швартование военные катеров украинской армии. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Российские силы ударили по военным объектам в Очакове», — передает РИА Новости слова Лебедева. Уточняется, что была зафиксирована атака на порт, где швартуются военные катера ВСУ. Ранее российская армия нанесла удары по портовой инфраструктуре Одессы. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер отметил, что для атаки использовались баллистические ракеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...