Российские военные ударили по порту с катерами ВСУ в Очакове

02 мая 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

ВС РФ нанесли удар по порту с военными катерами, заявил Лебедев Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ ударили по порту в Очакове Николаевской области, где происходит швартование военные катеров украинской армии. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Российские силы ударили по военным объектам в Очакове», — передает РИА Новости слова Лебедева. Уточняется, что была зафиксирована атака на порт, где швартуются военные катера ВСУ. Ранее российская армия нанесла удары по портовой инфраструктуре Одессы. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер отметил, что для атаки использовались баллистические ракеты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ ударили по порту в Очакове Николаевской области, где происходит швартование военные катеров украинской армии. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Российские силы ударили по военным объектам в Очакове», — передает РИА Новости слова Лебедева. Уточняется, что была зафиксирована атака на порт, где швартуются военные катера ВСУ. Ранее российская армия нанесла удары по портовой инфраструктуре Одессы. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер отметил, что для атаки использовались баллистические ракеты.