Для жесткого карантина по московскому образцу в Челябинской области оснований не видят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 30 марта — 110-й день с момента обнаружения коронавируса и 20-й день с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии. Сейчас в России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зафиксировано 1836 (+302) случаев заражения, 66 (+2) вылечившихся (3,5% от заразившихся), умерло 9 (+1) — 0,49% от заразившихся. В Челябинской области 14 зараженных (+2), их состояние оценивают как удовлетворительное. Умерших и выздоровевших нет.

Утренний брифинг губернатора Алексея Текслера 30 марта прошел с минимальным участием представителей СМИ. В резиденцию явились лишь 12 журналистов, которые держались на удалении друг и от друга и от спикера. Остальные предпочли наблюдать за происходящим, воспользовавшись специально организованной онлайн-трансляцией.

Карантина по московскому образцу не будет

В отличие от Москвы и соседней Свердловской области челябинские власти оценивают ситуацию более оптимистично и не видят повода ужесточать карантин. «Для первых дней, предшествующих нерабочей неделе, для вхождения в новый ритм жизни ситуация удовлетворительная. На улицах стало меньше людей, но нужно проявить больше сознательности и не выходить на улицу за исключением экстренных случаев», — сказал глава региона.

Челябинцы действительно стараются сидеть по домам. По данным городского оперативного штаба, автомобильный трафик в столице Южного Урала снизился на 70%, а число пассажиров общественного транспорта на 65%.

В отличие от Курганской области, скачка уличной преступности источники URA.RU в силовых структурах после введения карантина не отследили. «Если и есть какие-то доли процента, то благодаря необычно хорошей погоде», — заметил собеседник.

На карте области — пять очагов инфекции и один фейк

На сегодня в инфекционных отделениях лечатся жители четырех городов и одного сельского района. Десять из них — жители Челябинска, один — житель Кизильского района. По одному больному дали города Златоуст, Миасс и Магнитогорск. Вечером стало известно о госпитализации с подозрением на коронавирус врача из Брединского района. Вернувшись из Турции женщина вышла на работу. Теперь она находится под наблюдением коллег-инфекционистов в Магнитогорске.

Наряду с плохой новостью о росте числа заболевших, глава региона озвучил и несколько обнадеживающих. Во-первых, десять человек болеют в легкой форме, а одиннадцатый вовсе не ощущает никаких симптомов. Во-вторых, 12 условно-положительных результатов тестов после проверки в новосибирском центре «Вектор» не подтвердились для жителей Пласта, Копейска, Кыштыма, Чебаркуля и Сосновского района— люди оказались здоровы. Наконец, первый заболевший житель области уже готовится к выписке — ждут результатов последнего анализа.

Фотографии военных в костюмах химзащиты, якобы расставляющих блок-посты на Южном Урале, разошлись по соцсетям в выходные. Сначала речь шла якобы о Карталинском районе, затем паникеры начали говорить о блокировании въездов в Челябинск. Новость оказалась фейком, а фото, как утверждают источники URA.RU в силовых структурах, было когда-то сделано на учениях.

Чтобы вы понимали — это фейк. Въезды в Челябинскую область и ее города никто не блокировал

Кто первым пострадал из-за коронавируса и как не попасть в их число

Топ-менеджеру компании «ТЭСИС», который заразил свою семью из трех человек, грозит уголовное дело. Причина — заражение коллеги по работе, куда он явился сразу после приезда из Италии. Дело может быть возбуждено по ст. 236 УК РФ [нарушение санитарно-эпидемиологических правил] или ст. 237 [сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей]. Силовик ждут, когда бизнесмен закончит лечиться.

Владельцы ресторанов стали увольнять сотрудников из-за карантина по коронавирусу. В числе первых воспользовался условиями контрактов один из крупнейших в Челябинске пивной ресторан «Максимилианс». Чтобы смягчить общепиту потери, мэрия Челябинска на своем сайте опубликовала список сервисов доставки.

Читателям URA.RU, вынужденным ходить в магазины, доктор медицинских наук Леонид Рошаль объяснил, как свести риск заражения к минимуму.

Что будет

В Челябинской области на этой неделе будет работать 617 дежурных групп в 507 детских садах. Воспользоваться их услугами могут родители, продолжающие работать.

Еще 2,3 тыс. коек, способных принять больных коронавирусом, появится в ближайшее время в области плюсом к тысяче уже подготовленных. Это 16 больничных корпусов, из них восемь в Челябинске. Всем медикам, непосредственно занятым борьбой с инфекций, вдвое увеличат оклады.

Власти и полиция решили положиться не только на свои силы, но и на бдительность челябинцев. О магазинах и прочих заведениях, игнорирующих запрет, можно сообщить по телефону 8 (351) 265-39-45. Неприятные сюрпризы ждут и любителей шашлыков, решивших вместо карантина отправиться на природу — с 31 марта полицейские и сотрудники минэкологии начнут рейды по базам отдыха, особо охраняемым природным территориям (вроде озера Тургояк) и популярным у туристов местам.