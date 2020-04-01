В ВОЗ исключили для России «европейский» сценарий пандемии

Представитель ВОЗ посоветовала россиянам не возлагать большие надежды на маску при защите от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Действия российских властей по сдерживанию распространения коронавируса помогут стране избежать «европейского» пути развития ситуации с заражением. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Россия очень хорошо замедлила начало эпидемии. Я надеюсь, что принятые сейчас дополнительные меры остановят передачу инфекции и рост заболеваемости замедлится», — рассказала в интервью «Известиям» Вуйнович. При этом она подчеркнула, что дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации будет зависеть от всех жителей страны. «Как страна обеспечит изоляцию, пресечет передачу вируса, зависит от ее социально-экономического и культурного наследия. И, конечно, готовности населения работать вместе со своим правительством и соблюдать те меры, которые помогут остановить эпидемию», — отметила специалист.

По ее словам, не стоит полагаться только на медицинские маски, как меру защиты. «Если ношение маски не будет совмещаться с очень хорошей гигиеной рук, с соблюдением дистанции. Потому что капельки попадают не только в рот и нос, но и в глаза, в слизистые. Маска не рекомендуется как единственная мера», — считает Вуйнович.

По последним данным сайта Сoronavirus-monitor.ru, в РФ диагноз коронавирус поставлен 2 337 жителям, скончались 20 человек, выздоровели 142 пациента.