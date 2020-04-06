В Югре число зараженных за выходные выросло на три человека и составляет 19 пациентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 6 апреля — 117-й день с момента обнаружения коронавируса и 27-й — с объявления пандемии. На данный момент в России, по информации сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 6 343 случаев заболевания, 406 человек вылечилось, 47 человека умерли. В Югре число зараженных за выходные выросло на три человека и составляет 19 пациентов.

По количеству заболевших ХМАО занимает четвертое место среди реионов Большого Урала. ХМАО располагается после Свердловской (44 случая) и Челябинской (31) областей, а также Пермского края (21 случай). Соседи Югры по «тюменской матрешке» отстают ненамного: в Тюменской области 11 больных, на Ямале — 12. Эпидемия в ХМАО развивается небольшими скачками, которые чередуются паузами в два-четыре дня. Эпидемиологи связывают это с особенностями диагностики: врачам требуется время, чтобы подтвердить заболевание.

Губернатор Югры Наталья Комарова обязала жителей округа самоизолироваться до 1 мая

Глава ХМАО-Югры Наталья Комарова до особого решения продлила в округе режим повышенной готовности. При этом до 1 мая югорчане будут вынуждены самоизолироваться. Соответствующее постановление о мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции было подписано 5 апреля. Также в указе прописано, что в автомобиле или такси может находиться только один человек (пассажир), либо в транспорте должны быть люди, которые находятся на самоизоляции в одном доме.

Два новых случая заражения коронавирусом — в Ханты-Мансийске. Еще один — в Сургуте

Глава Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева сообщила, что новые случаи были зарегистрированы в Сургуте (один человек) и Ханты-Мансийске (два человека). Все пациенты заразились от людей, у которых был выявлен COVID-19. Сейчас новые заболевшие легко переносят заболевание. Зараженным из Ханты-Мансийска не потребовалась госпитализация.

В Югре выписали одного пациента

В Сургуте выписан один пациент, который вылечился от коронавируса. На данный момент пациентов в тяжелом состоянии в округе нет. Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский отметил, что в 70% случаев заболевание проходит в легкой или бессимптомной форме.

Парламент Югры расширил полномочия мэров из-за коронавируса

Чиновникам в ХМАО разрешили наказывать югорчан за нарушение режима самоизоляции. Раньше такое право было только у полицейских. Штраф (от одной до тридцати тысяч рублей для физических лиц) по-прежнему может наложить только суд, но протоколы могут составлять местные чиновники. Кто именно —определят главы муниципалитетов. Постановление подписала глава региона Наталья Комарова.

Отчаявшиеся бизнесмены из ХМАО угрожают власти голодовками и пикетами

Парикмахеры, мастера маникюра, педикюра и косметологи Нижневартовска угрожают местной власти «акциями гражданского неповиновения». Они готовы прибегнуть к голодовкам и пикетам из-за того, что салоны красоты закрыты из-за карантинных мер.

В Югре теперь можно строить и ремонтировать только в определенное время

В округе ужесточили требования к проведению ремонтных работ. Теперь строителям разрешено проводить работы, нарушающие тишину и покой граждан, только три часа в день: с 16:00 до 19:00. Соответствующее распоряжение подписала губернатор ХМАО Наталья Комарова. За его исполнением будут следить полицейские.