Власти разрешили пермякам ездить на дачу, но не разрешили для этого пользоваться автовокзалом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 7 апреля, — 118-й день с момента обнаружения коронавируса и 28-й день с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии. В России, по данным оперативного штаба, насчитывается 6343 случая заражения. В Прикамье зарегистрирован 21 зараженный, два человека скончались, еще пять вылечились от коронавируса. В регионе действует тотальный карантин.

В Березниках, Чайковском и Кунгуре подозревают COVID-19

Коронавирус официально подтвержден у жителей трех городов Пермского края: Перми, Верещагино и Краснокамска. 6 апреля стало известно, что первичные тесты показали положительные результаты на COVID-19 у жителя Березников, одной женщины из Кунгура, а также нескольких человек из Чайковского. Сейчас их анализы направлены в Москву, где могут официально подтвердить диагноз. На карантине без признаков ОРВИ находится 4695 человек, которые контактировали с заболевшими или вернулись из-за границы.

В Перми вылечились еще два человека

В официальном аккаунте Instagram главы краевого министерства здравоохранения Оксаны Мелеховой появилась информация о выздоровлении еще двух пермяков, у которых был выявлен коронавирус. С 3 апреля и по сегодняшний день в Пермском крае официально подтвержден 21 факт заражения коронавирусом. В результате болезни скончались два человека, еще пять вылечились от коронавируса (оперштаб пока подтвердил три случая).

Пермякам разрешили ездить на дачу

Пермяки смогут уехать из города на дачу с 8 апреля. Соответствующий указ подписал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. Отмечается, что пермяки смогут не просто уехать на дачу, а переехать туда, чтобы продолжить самоизоляцию. Вместе с тем, препятствовать возвращению в город тоже не будут, власть надеется на сознательность людей, которые не станут ездить туда-сюда . Но есть одно ограничение — на дачу можно уехать только на своем личном автомобиле.

В Перми отменили электрички

Из-за коронавируса в Перми отменили движение десяти электричек. Такое решение приняли в руководстве Пермской пригородной компания и краевом минтрансе. Движение из Перми и обратно приостановлено по направлениям: Верещагино, Кишерть, Кунгур, Кукуштан, Чусовская, Теплая Гора, Пашия, Комарихинская, Оверята, Левшино. Также отменены некоторые поезда дальнего следования, проходящие через краевую столицу.

Компания ZEN оптика увольняет людей в двух регионах

Сотрудников компании ZEN оптика (ООО «Люксоптика»), которая работает в Пермском крае и Свердловской области, массово увольняют из-за коронавируса. Руководство организации заявляет, что в конце марта люди почему-то сами захотели уволиться, а сотрудники говорят про шантаж. Сообщается, что уволено и отправлено в отпуск без содержания уже около трети сотрудников компании — около 60 человек. После публикации информации в СМИ прокуратура Пермского края начала проверку, а ситуацию на контроль взял глава надзорного ведомства Андрей Юмшанов.

Бывший губернатор Пермского края застрял в Лондоне

Экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов из-за пандемии коронавируса не может покинуть Лондон. Он сообщил, что власти Великобритании разрешают людям заниматься физкультурой на открытом воздухе семьями или в одиночестве, чем он и пользуется. Чиркунов постоянно совершает прогулку 5-6 километров и постоянно находится на связи. Так в соцсети экс-губернатор ищет пермяков, которые оказались на юге Франции (там поместье у Чиркунова) и которым нужна помощь и параллельно раздает рекомендации по работе своего гипермаркета в Перми. Кроме того, он отмечает, что лондонцы не носят маски, полагая, что они нужнее медикам.

Пермские министры против гипермаркетов

В гипермаркетах выше шанс заразиться коронавирусом. Об этом на брифинге заявили министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова и глава министерства социального развития региона Павел Фокин. Именно повышенным риском заражения они объяснили позицию краевой власти, которая не намерена разрешать гражданам посещать гипермаркеты. Они объясняют это тем, что туда съезжаются люди из разных городов и там очень большая проходимость. Вместе с тем, федеральные власти рекомендовали регионам разрешить посещение гипермаркетов в период пандемии.

Пермяк пробежал в своей квартире 100 км

За 9 часов и 6 минут пермяк Константин Иванов, не выходя из своей квартиры, пробежал 100 километров . Мужчина сделал 2500 кругов по 40 метров. Отмечается, что основной проблемой оказались углы и ручки дверей, а также сами двери, которые постоянно двигались из-за сквозняка. Мужчина отбил об них локти. Также ему мешали дети, которые неожиданно появлялись на пути. За время своего забега Иванов сбросил 1,6 кг.