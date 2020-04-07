Сегодня, 7 апреля, — 118-й день с момента обнаружения коронавируса и 28-й день с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии. В России, по данным оперативного штаба, насчитывается 6343 случая заражения. В Прикамье зарегистрирован 21 зараженный, два человека скончались, еще пять вылечились от коронавируса. В регионе действует тотальный карантин.
В Березниках, Чайковском и Кунгуре подозревают COVID-19
Коронавирус официально подтвержден у жителей трех городов Пермского края: Перми, Верещагино и Краснокамска. 6 апреля стало известно, что первичные тесты показали положительные результаты на COVID-19 у жителя Березников, одной женщины из Кунгура, а также нескольких человек из Чайковского. Сейчас их анализы направлены в Москву, где могут официально подтвердить диагноз. На карантине без признаков ОРВИ находится 4695 человек, которые контактировали с заболевшими или вернулись из-за границы.
В Перми вылечились еще два человека
В официальном аккаунте Instagram главы краевого министерства здравоохранения Оксаны Мелеховой появилась информация о выздоровлении еще двух пермяков, у которых был выявлен коронавирус. С 3 апреля и по сегодняшний день в Пермском крае официально подтвержден 21 факт заражения коронавирусом. В результате болезни скончались два человека, еще пять вылечились от коронавируса (оперштаб пока подтвердил три случая).
Пермякам разрешили ездить на дачу
Пермяки смогут уехать из города на дачу с 8 апреля. Соответствующий указ подписал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. Отмечается, что пермяки смогут не просто уехать на дачу, а переехать туда, чтобы продолжить самоизоляцию. Вместе с тем, препятствовать возвращению в город тоже не будут, власть надеется на сознательность людей, которые
В Перми отменили электрички
Из-за коронавируса в Перми отменили движение десяти электричек. Такое решение приняли в руководстве Пермской пригородной компания и краевом минтрансе. Движение из Перми и обратно приостановлено по направлениям: Верещагино, Кишерть, Кунгур, Кукуштан, Чусовская, Теплая Гора, Пашия, Комарихинская, Оверята, Левшино. Также отменены некоторые поезда дальнего следования, проходящие через краевую столицу.
Компания ZEN оптика увольняет людей в двух регионах
Сотрудников компании ZEN оптика (ООО «Люксоптика»), которая работает в Пермском крае и Свердловской области, массово увольняют из-за коронавируса. Руководство организации заявляет, что в конце марта люди почему-то сами захотели уволиться, а сотрудники говорят про шантаж. Сообщается, что уволено и отправлено в отпуск без содержания уже около трети сотрудников компании — около 60 человек. После публикации информации в СМИ прокуратура Пермского края начала проверку, а ситуацию на контроль взял глава надзорного ведомства Андрей Юмшанов.
Бывший губернатор Пермского края застрял в Лондоне
Экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов из-за пандемии коронавируса не может покинуть Лондон. Он сообщил, что власти Великобритании разрешают людям заниматься физкультурой на открытом воздухе семьями или в одиночестве, чем он и пользуется. Чиркунов постоянно совершает прогулку 5-6 километров и постоянно находится на связи. Так в соцсети экс-губернатор ищет пермяков, которые оказались на юге Франции (там поместье у Чиркунова) и которым нужна помощь и параллельно раздает рекомендации по работе своего гипермаркета в Перми. Кроме того, он отмечает, что лондонцы не носят маски, полагая, что они нужнее медикам.
Пермские министры против гипермаркетов
В гипермаркетах
Пермяк пробежал в своей квартире 100 км
За 9 часов и 6 минут пермяк Константин Иванов, не выходя из своей квартиры,
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «