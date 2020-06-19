Сегодня, 19 июня — 191-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 101-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 8 655 073 случая заражения коронавирусом (+56 966). Скончались 459 089 пациентов с COVID-19 (+1 854), 4 565 902 инфицированных выздоровели (+57 305).
Больше всего случаев заражения обнаружено в США (2 266 245). На втором месте находится Бразилия (984 315), далее идет Россия (569 766). Потом в рейтинге расположились Индия (384 953) и Великобритания (301 815).
На Урале за минувшие сутки больше всего новых зараженных обнаружено в ХМАО (+259). В Свердловской области нашли 254 инфицированных, в Челябинской области — (+179), в ЯНАО — 121. В Пермском крае выявлено 64 случая, в Тюменской области — 47. Меньше всего заболевших в Курганской области (+32).
Когда изобретут средство от коронавируса
Академик РАЕН, профессор, член Нью-Йоркской академии наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что отечественная вакцина от коронавируса будет создана не раньше начала следующего года.
Американские ученые опасаются, что вакцину от COVID-19, могут
Препарат для лечения легких форм COVID-19 «Коронавир» поступит на российский рынок в июле. Он уже подан на регистрацию в Минздрав РФ.
В США медики предположили, что комбинированная вакцина от кори, паротита и краснухи может
Ситуация в России
Депутаты ЛДПР во главе с лидером фракции Владимиром Жириновским настаивают, чтобы они были провакцинированы первыми уже осенью этого года. Также они попросили не ставить вакцины членам КПРФ.
Президент России Владимир Путин предложил Белоруссии воспользоваться лекарством от коронавируса, которое Москва получила на основе японских препаратов. Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что лекарство будет закуплено в необходимом объеме и использоваться при лечении.
Федеральные музеи откроются для посетителей до 16 июля. Врио директора департамента музеев министерства культуры Алексей Мудров отметил, что единого дня открытия не будет.
Ситуация в мире
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что настал новый опасный этап пандемии коронавируса. По словам гендиректора организации, стало известно о 150 тысячах новых случаев COVID-19 в Северной и Южной Америке, Южной Азии и на Ближнем Востоке.
На Украине началась
Частицы коронавируса присутствовали в сточных водах Милана и Турина
Прогнозы и мнения экспертов
Количество летальных случаев среди больных коронавирусом в России снизится через несколько месяцев или даже лет, уверен вирусолог Анатолий Альтштейн. Он отметил, что уже через два года россияне смогут приобрести к коронавирусу коллективный иммунитет.
Главный врач Киришской межрайонной больницы в Ленинградской области Станислав Серафимов заявил, что те, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме, и у кого наблюдалась легочная недостаточность, могут
Канадские ученые обнаружили
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