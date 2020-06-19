Обнаружен новый симптом коронавируса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 19 июня — 191-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 101-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 8 655 073 случая заражения коронавирусом (+56 966). Скончались 459 089 пациентов с COVID-19 (+1 854), 4 565 902 инфицированных выздоровели (+57 305).

Больше всего случаев заражения обнаружено в США (2 266 245). На втором месте находится Бразилия (984 315), далее идет Россия (569 766). Потом в рейтинге расположились Индия (384 953) и Великобритания (301 815).

На Урале за минувшие сутки больше всего новых зараженных обнаружено в ХМАО (+259). В Свердловской области нашли 254 инфицированных, в Челябинской области — (+179), в ЯНАО — 121. В Пермском крае выявлено 64 случая, в Тюменской области — 47. Меньше всего заболевших в Курганской области (+32).

Когда изобретут средство от коронавируса

Академик РАЕН, профессор, член Нью-Йоркской академии наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что отечественная вакцина от коронавируса будет создана не раньше начала следующего года.

Американские ученые опасаются, что вакцину от COVID-19, могут одобрить слишком рано , когда ее эффективность и безопасность еще не подтверждена. Специалисты думают, что это может произойти из-за оказываемого давления на регуляторов.

Препарат для лечения легких форм COVID-19 «Коронавир» поступит на российский рынок в июле. Он уже подан на регистрацию в Минздрав РФ.

В США медики предположили, что комбинированная вакцина от кори, паротита и краснухи может снизить вероятность тяжелых воспалений при коронавирусе. В ближайшее время они планируют начать эксперимент по проверке этой гипотезы.

Ситуация в России

Депутаты ЛДПР во главе с лидером фракции Владимиром Жириновским настаивают, чтобы они были провакцинированы первыми уже осенью этого года. Также они попросили не ставить вакцины членам КПРФ.

Нагрузка на скорую помощь в России возросла в два раза во время пандемии. Как сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, более полумиллиона пациентов прошли через госпитальную сеть России. Радиостанцию «Эхо Москвы» оштрафовали на 260 тысяч рублей за распространение недостоверной информации о коронавирусе.

Президент России Владимир Путин предложил Белоруссии воспользоваться лекарством от коронавируса, которое Москва получила на основе японских препаратов. Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что лекарство будет закуплено в необходимом объеме и использоваться при лечении.

Федеральные музеи откроются для посетителей до 16 июля. Врио директора департамента музеев министерства культуры Алексей Мудров отметил, что единого дня открытия не будет.

Ситуация в мире

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что настал новый опасный этап пандемии коронавируса. По словам гендиректора организации, стало известно о 150 тысячах новых случаев COVID-19 в Северной и Южной Америке, Южной Азии и на Ближнем Востоке.

На Украине началась новая волна коронавируса . Премьер страны Денис Шмыгаль заявил, что в двух областях 24 больницы заполнены более чем на 50%. В тоже время в Европе ожидают, что внутренние границы будут открыты к концу июня. Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая (CCDC) передал Всемирной организации здравоохранения расшифрованный геном коронавируса, ставшего причиной недавней вспышки заболевания на оптовом рынке Пекина.

Частицы коронавируса присутствовали в сточных водах Милана и Турина уже в декабре 2019 года . Также РНК COVID-19 были обнаружены в образцах, взятых в январе и феврале текущего года.

Прогнозы и мнения экспертов

Количество летальных случаев среди больных коронавирусом в России снизится через несколько месяцев или даже лет, уверен вирусолог Анатолий Альтштейн. Он отметил, что уже через два года россияне смогут приобрести к коронавирусу коллективный иммунитет.

Главный врач Киришской межрайонной больницы в Ленинградской области Станислав Серафимов заявил, что те, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме, и у кого наблюдалась легочная недостаточность, могут стать инвалидами в недалеком будущем.

Канадские ученые обнаружили новый симптом заражения коронавирусом. У больных может развиваться необычное покраснение глаз.