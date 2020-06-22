21 июня 2020

Свердловский губернатор анонсировал ослабление карантина. Контрольный срок — парад Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Видео-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Москва, куйвашев на экране
Губернатор готов снять часть ограничений в середине недели Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Евгений Куйвашев продлил действующие из-за коронавируса ограничения на одну неделю — до 29 июня, об этом он сообщил в Instagram. Глава региона подчеркнул, что рассматривает возможность снять часть ограничений перед парадом Победы.

«Количество выявленных случаев коронавируса, согласно ежедневной статистике, снижается. Если тенденция сохранится, к середине недели я рассмотрю возможность ослабления режима повышенной готовности досрочно», — написал Евгений Куйвашев в Instagram.

В соответствии с действующим уровнем ограничений в регионе действует масочный режим и режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Также продолжают действовать ограничения на работу ТРЦ, при этом магазины площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом и предприятия сферы услуг с прошлой недели начали работу.

Заявление о намерении снять часть ограничений может быть связано с проведением парада Победы 24 июня в Екатеринбурге. Ранее глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских заявил о том, что проведение парада со зрителями на текущем эпидемиологическом уровне невозможно. По информации инсайдеров агентства, парад будут принимать 10 VIP-участников и 500 орденоносцев, при этом горожане смогут смотреть на него через ограждения.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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