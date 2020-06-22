Губернатор готов снять часть ограничений в середине недели Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Евгений Куйвашев продлил действующие из-за коронавируса ограничения на одну неделю — до 29 июня, об этом он сообщил в Instagram. Глава региона подчеркнул, что рассматривает возможность снять часть ограничений перед парадом Победы.

«Количество выявленных случаев коронавируса, согласно ежедневной статистике, снижается. Если тенденция сохранится, к середине недели я рассмотрю возможность ослабления режима повышенной готовности досрочно», — написал Евгений Куйвашев в Instagram.

В соответствии с действующим уровнем ограничений в регионе действует масочный режим и режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Также продолжают действовать ограничения на работу ТРЦ, при этом магазины площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом и предприятия сферы услуг с прошлой недели начали работу.

Заявление о намерении снять часть ограничений может быть связано с проведением парада Победы 24 июня в Екатеринбурге. Ранее глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских заявил о том, что проведение парада со зрителями на текущем эпидемиологическом уровне невозможно. По информации инсайдеров агентства, парад будут принимать 10 VIP-участников и 500 орденоносцев, при этом горожане смогут смотреть на него через ограждения.