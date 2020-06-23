Пермякам вновь разрешили посещать набережную, но только в маске и перчатках Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае продлили карантин, но ввели целый ряд послаблений. В итоге работу может начать свыше 14 тысяч организаций региона. Соответствующий указ врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин подписал вечером 22 июня. URA.RU подготовило список того, что разрешено и того, что находится под запретом в Пермском крае в период карантина.

В Пермском крае разрешено:

Проводить мероприятия по летнему досугу школьников в группах до 5 человек и продолжительностью до 3 часов;

Проводить массовые мероприятия для людей, находящихся в своих автомобилях;

Выдавать медсправоки для абитуриентов и получать консультативную помощь узких специалистов (в том числе стоматологов);

Оказание высокотехнологичной помощи и плановая госпитализация детей;

Проводить профилактические осмотры детей до года, обследование детей перед госпитализацией, обязательные медосмотры абитуриентов;

Выдавать сертификаты на отдых и оздоровление детей;

Приезжать в Пермь из любых городов России не уходить на двухнедельную самоизоляцию;

Гулять на открытом воздухе с людьми, с которыми у вас проходит совместная самоизоляция;

Осуществлять одиночные прогулки и занятие спортом на открытом воздухе;

Учреждениям культуры проводить репетиции;

Профессиональным спортклубам проводить тренировки;

Политическим партиям проводить собрания для выдвижения кандидатов;

Посещать суды;

Ездить на дачи и возвращаться с них;

Посещение детских площадок;

Посещение работающих организаций.

В Пермском крае могут работать:

Туроператоры. Для возобновления деятельности необходимо уведомить региональное агентство по туризму и молодежной политике;

Турагентства (данная деятельность не прописана отдельно в указе губернатора, но в агентстве по туризму и молодежной политике региона сообщили URA.RU, что понятие «туроператор» в указе имеет более широкое значение, включающее в себя турагентов).

Организации, оказывающие услуги для бизнеса (организаций из сфер оптовой торговли, бухгалтерского учета и консалтинга, рекламы, управления недвижимостью, легкой промышленности, производства изделий из бумаги и дерева, архитектуры и проектирования). Для возобновления деятельности необходимо уведомить региональный минпромторг.

Парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны;

Продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости;

Магазины с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров, в том числе в торговых центрах;

Газетные киоски;

Кафе и рестораны, которые осуществляют дистанционную доставку своей продукции;

Шиномонтажные мастерские, автосервисы, автомойки и автосалоны;

Компьютерные магазины;

Организации, внесенные в перечень региональных минпромторга, минстроя и минсвязи;

Ателье по пошиву и ремонту обуви и одежды;

Фотосалоны;

Киоски по изготовлению ключей;

Управляющие компании, банки, нотариусы, почта, МФЦ «Мои документы»;

Молочные кухни и донорская служба.

В Пермском крае запрещено:

Выходить из дома лицам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания;

Находиться в общественных местах и на рабочем месте без маски и перчаток;

Продавать алкоголь с 20:00 до 11:00;

Посещать пляжи;

Гулять с родственниками, друзьями и знакомыми, которые не проживают вместе с вами;

Проводить публичные и общественные мероприятия в помещениях и на открытом воздухе;

Проживать в гостиницах, санаториях и домах отдыха. Исключение — служебные командировки;

Приближаться к другим людям в общественных местах ближе, чем на полтора метра. Исключение — поездка в такси;

Работа торговых и развлекательных центров, а также театров, кинотеатров, музеев и выставок;

Работа кафе и ресторанов. Исключение — дистанционная торговля и торговля на вынос;

Сплавы и походы.

Всего в регионе подтверждено 3266 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 113 человек в результате болезни скончались, более двух тысяч — выздоровели. В регионе недостаточно свободных коек для COVID-пациентов и высокий коэффициент распространения инфекции. Это не позволяет снимать карантин.