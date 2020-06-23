В Пермском крае продлили карантин, но ввели целый ряд послаблений. В итоге работу может начать свыше 14 тысяч организаций региона. Соответствующий указ врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин подписал вечером 22 июня. URA.RU подготовило список того, что разрешено и того, что находится под запретом в Пермском крае в период карантина.
В Пермском крае разрешено:
- Проводить мероприятия по летнему досугу школьников в группах до 5 человек и продолжительностью до 3 часов;
- Проводить массовые мероприятия для людей, находящихся в своих автомобилях;
- Выдавать медсправоки для абитуриентов и получать консультативную помощь узких специалистов (в том числе стоматологов);
- Оказание высокотехнологичной помощи и плановая госпитализация детей;
- Проводить профилактические осмотры детей до года, обследование детей перед госпитализацией, обязательные медосмотры абитуриентов;
- Выдавать сертификаты на отдых и оздоровление детей;
- Приезжать в Пермь из любых городов России не уходить на двухнедельную самоизоляцию;
- Гулять на открытом воздухе с людьми, с которыми у вас проходит совместная самоизоляция;
- Осуществлять одиночные прогулки и занятие спортом на открытом воздухе;
- Учреждениям культуры проводить репетиции;
- Профессиональным спортклубам проводить тренировки;
- Политическим партиям проводить собрания для выдвижения кандидатов;
- Посещать суды;
- Ездить на дачи и возвращаться с них;
- Посещение детских площадок;
- Посещение работающих организаций.
В Пермском крае могут работать:
- Туроператоры. Для возобновления деятельности необходимо уведомить региональное агентство по туризму и молодежной политике;
- Турагентства (данная деятельность не прописана отдельно в указе губернатора, но в агентстве по туризму и молодежной политике региона сообщили URA.RU, что понятие «туроператор» в указе имеет более широкое значение, включающее в себя турагентов).
- Организации, оказывающие услуги для бизнеса (организаций из сфер оптовой торговли, бухгалтерского учета и консалтинга, рекламы, управления недвижимостью, легкой промышленности, производства изделий из бумаги и дерева, архитектуры и проектирования). Для возобновления деятельности необходимо уведомить региональный минпромторг.
- Парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны;
- Продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости;
- Магазины с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров, в том числе в торговых центрах;
- Газетные киоски;
- Кафе и рестораны, которые осуществляют дистанционную доставку своей продукции;
- Шиномонтажные мастерские, автосервисы, автомойки и автосалоны;
- Компьютерные магазины;
- Организации, внесенные в перечень региональных минпромторга, минстроя и минсвязи;
- Ателье по пошиву и ремонту обуви и одежды;
- Фотосалоны;
- Киоски по изготовлению ключей;
- Управляющие компании, банки, нотариусы, почта, МФЦ «Мои документы»;
- Молочные кухни и донорская служба.
В Пермском крае запрещено:
- Выходить из дома лицам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания;
- Находиться в общественных местах и на рабочем месте без маски и перчаток;
- Продавать алкоголь с 20:00 до 11:00;
- Посещать пляжи;
- Гулять с родственниками, друзьями и знакомыми, которые не проживают вместе с вами;
- Проводить публичные и общественные мероприятия в помещениях и на открытом воздухе;
- Проживать в гостиницах, санаториях и домах отдыха. Исключение — служебные командировки;
- Приближаться к другим людям в общественных местах ближе, чем на полтора метра. Исключение — поездка в такси;
- Работа торговых и развлекательных центров, а также театров, кинотеатров, музеев и выставок;
- Работа кафе и ресторанов. Исключение — дистанционная торговля и торговля на вынос;
- Сплавы и походы.
Всего в регионе подтверждено 3266 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 113 человек в результате болезни скончались, более двух тысяч — выздоровели. В регионе недостаточно свободных коек для COVID-пациентов и высокий коэффициент распространения инфекции. Это не позволяет снимать карантин.
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