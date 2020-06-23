22 июня 2020
21 июня 2020

Что можно и что нельзя в Пермском крае до конца июня. Актуальные правила

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, набережная закрыта пермь
Пермякам вновь разрешили посещать набережную, но только в маске и перчатках Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае продлили карантин, но ввели целый ряд послаблений. В итоге работу может начать свыше 14 тысяч организаций региона. Соответствующий указ врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин подписал вечером 22 июня. URA.RU подготовило список того, что разрешено и того, что находится под запретом в Пермском крае в период карантина.

В Пермском крае разрешено:

  • Проводить мероприятия по летнему досугу школьников в группах до 5 человек и продолжительностью до 3 часов;
  • Проводить массовые мероприятия для людей, находящихся в своих автомобилях;
  • Выдавать медсправоки для абитуриентов и получать консультативную помощь узких специалистов (в том числе стоматологов);
  • Оказание высокотехнологичной помощи и плановая госпитализация детей;
  • Проводить профилактические осмотры детей до года, обследование детей перед госпитализацией, обязательные медосмотры абитуриентов;
  • Выдавать сертификаты на отдых и оздоровление детей;
  • Приезжать в Пермь из любых городов России не уходить на двухнедельную самоизоляцию;
  • Гулять на открытом воздухе с людьми, с которыми у вас проходит совместная самоизоляция;
  • Осуществлять одиночные прогулки и занятие спортом на открытом воздухе;
  • Учреждениям культуры проводить репетиции;
  • Профессиональным спортклубам проводить тренировки;
  • Политическим партиям проводить собрания для выдвижения кандидатов;
  • Посещать суды;
  • Ездить на дачи и возвращаться с них;
  • Посещение детских площадок;
  • Посещение работающих организаций.

В Пермском крае могут работать:

  • Туроператоры. Для возобновления деятельности необходимо уведомить региональное агентство по туризму и молодежной политике;
  • Турагентства (данная деятельность не прописана отдельно в указе губернатора, но в агентстве по туризму и молодежной политике региона сообщили URA.RU, что понятие «туроператор» в указе имеет более широкое значение, включающее в себя турагентов).
  • Организации, оказывающие услуги для бизнеса (организаций из сфер оптовой торговли, бухгалтерского учета и консалтинга, рекламы, управления недвижимостью, легкой промышленности, производства изделий из бумаги и дерева, архитектуры и проектирования). Для возобновления деятельности необходимо уведомить региональный минпромторг.
  • Парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны;
  • Продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости;
  • Магазины с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров, в том числе в торговых центрах;
  • Газетные киоски;
  • Кафе и рестораны, которые осуществляют дистанционную доставку своей продукции;
  • Шиномонтажные мастерские, автосервисы, автомойки и автосалоны;
  • Компьютерные магазины;
  • Организации, внесенные в перечень региональных минпромторга, минстроя и минсвязи;
  • Ателье по пошиву и ремонту обуви и одежды;
  • Фотосалоны;
  • Киоски по изготовлению ключей;
  • Управляющие компании, банки, нотариусы, почта, МФЦ «Мои документы»;
  • Молочные кухни и донорская служба.

В Пермском крае запрещено:

  • Выходить из дома лицам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания;
  • Находиться в общественных местах и на рабочем месте без маски и перчаток;
  • Продавать алкоголь с 20:00 до 11:00;
  • Посещать пляжи;
  • Гулять с родственниками, друзьями и знакомыми, которые не проживают вместе с вами;
  • Проводить публичные и общественные мероприятия в помещениях и на открытом воздухе;
  • Проживать в гостиницах, санаториях и домах отдыха. Исключение — служебные командировки;
  • Приближаться к другим людям в общественных местах ближе, чем на полтора метра. Исключение — поездка в такси;
  • Работа торговых и развлекательных центров, а также театров, кинотеатров, музеев и выставок;
  • Работа кафе и ресторанов. Исключение — дистанционная торговля и торговля на вынос;
  • Сплавы и походы.

Всего в регионе подтверждено 3266 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 113 человек в результате болезни скончались, более двух тысяч — выздоровели. В регионе недостаточно свободных коек для COVID-пациентов и высокий коэффициент распространения инфекции. Это не позволяет снимать карантин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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