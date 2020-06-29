Российские банки более чем вдвое сократили средний размер овердрафта по дебетовым картам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Сообщения о приближающейся второй волне пандемии коронавируса и рост заболевших в США сказываются на стоимости нефти. В начале торговой недели цена на нефть начала снижаться. Эталонная марка Brent торгуется за 40,13 доллара за баррель (-1,95%). Американская нефть WTI также стартовала с падения в цене — 37,64 доллара за баррель (-2,21%).

Отскок цен на нефть не мог не сказаться на курсе рубля. К концу прошлой недели американский доллар остался на отметке 69,78 рубля (+0,64), евро — 78,22 (+0,65). Аналитики прогнозируют, что в июле рублю в наибольшей степени может угрожать ситуация на мировом рынке энергоносителей, поскольку цена на нефть традиционно влияет на его курс. Она же является нестабильной в ожидании второй волны коронавируса. При негативном развитии событий доллар может подойти к отметке в 72 рубля.

Ситуация в России

В России началась четырехдневная рабочая неделя. Во многих регионах страны уже заработали торговые центры, куда можно было бы отправиться в дополнительных выходной. Однако владельцев дебетовых карт с опцией овердрафта (функция, позволяющая клиенту расходовать больше средств, чем есть на счете) ждут неприятные новости. Российские банки резко сократили средний лимит овердрафта. По итогам мая средний лимит овердрафта упал до 20,4 тысячи рублей, что на треть меньше, чем в апреле.

Для тех, кто в это непростое время собирается купить квартиру, вышел новый «Рейтинг регионов по доступности приобретения жилья». По данным на первый квартал 2020 года, покупка квартиры оказалась наиболее доступной для жителей регионов Крайнего Севера, а труднее всего в этом плане семьям в южных регионах и на Северном Кавказе. При этом Счетная палата предупредила о риске недостижения планов по вводу жилья в России.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин расширил список пострадавших от коронавируса отраслей. В него попали пассажирские перевозки железнодорожным, а также морским и внутренним водным транспортом. По подсчетам Минфина РФ, из-за пандемии финансирование по всей системе нацпроектов в следующие два года в общей сложности может уменьшиться на 140 млрд рублей. Наиболее радикальные корректировки затронут «Демографию». При этом Мишустин подписал постановление о субсидиях банкам, которые предоставляют льготные автокредиты со скидкой от 10 до 25% семьям с детьми, а также медицинским работникам.

Что происходит в мире

Глобальные потери туристической сферы из-за коронавируса составляют порядка 1,2 трлн долларов, заявил генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО — учреждение в системе ООН) Зураб Пололикашвили. При этом он подчеркнул, что из-за быстро меняющейся ситуации «привести конкретные цифры сложно, собственно, как и планировать что-либо».

Обостряется противостояние между США и Китаем. Администрация президента США Дональда Трампа пытается убедить власти стран Европы отказаться от услуг китайской корпорации Nuctech, являющейся одним из ведущих в мире производителей оборудования, предназначенного для досмотра грузов и багажа в портах и аэропортах. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что оба государства ведут серьезную борьбу за передел мира.

Прогнозы экспертов

Аналитики прогнозируют, что к концу 2020 года ставки по ипотеке могут опуститься до 7% и ниже благодаря снижению ключевой ставки Центробанка РФ и госпрограмме льготных кредитов. В агентстве «Национальные кредитные рейтинги» отмечают, что в сочетании с низкой льготной ставкой по госпрограмме это приведет к уменьшению средней стоимости ипотеки.

Автор Forbes Кеннет Рапоза выразил мнение, что санкции США против трубопровода «Северный поток — 2» бессмысленны. Он отметил, что ограничения вряд ли остановят строительство газопровода, которое на данный момент практически завершено. Однако, по прогнозу Bank of Ameriva, дивиденды «Газпрома» могут снизится до 5-8 рублей на акцию в 2020 году.

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