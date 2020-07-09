Министр спорта Пермского края Владимир Епанов ушел в отставку по собственному желанию
Химзавод в Березниках остановил работу, бизнес-омбудсмен покинул свой пост, министр спорта Пермского края ушел в отставку, аэропорт Перми подвел итоги. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 9 июля — в обзоре URA.RU:
Химзавод приостановил производство
- Компания «Уралхим» приостановила работу своего филиала «Азот» в Березниках из-за того, что предприятие загрязнило Каму.
- Руководство компании обратилось в природоохранные органы, чтобы провести расследование инцидента и установить причину загрязнение реки.
Бизнес-омбудсмен Прикамья покидает должность
- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков досрочно покинет свой пост.
- По сообщениям источников, Маховиков станет гендиректором «КОРТРОС-Пермь».
Министр спорта Пермского края ушел в отставку
- Министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов по собственному желанию оставляет свою должность.
- Исполнять обязанности главы минспорта Пермского края с 9 июля будет замминистра Марина Зиннер.
Пермский аэропорт подвел итоги первого полугодия
- По итогам первых шести месяцев 2020 года пассажиропоток международного аэропорта Пермь сократился на 46,5% по сравнению первым полугодием 2019 года. С начала года через авиагавань прошли 398,7 тысячи человек.
- В конце марта из-за пандемии из Перми были полностью прекращены международные рейсы, авиакомпании сократили программы полетов в регионы.
Оперативные новости вашего региона& nbsp; & mdash; в& nbsp; telegram-канале & laquo;Пермь& raquo; , viber-канале & laquo;