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Самое актуальное в Пермском крае на 9 июля. Министр спорта ушел в отставку, химзавод остановил производство

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Пермского края. Пермь, епанов владимир
Министр спорта Пермского края Владимир Епанов ушел в отставку по собственному желанию Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Химзавод в Березниках остановил работу, бизнес-омбудсмен покинул свой пост, министр спорта Пермского края ушел в отставку, аэропорт Перми подвел итоги. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 9 июля — в обзоре URA.RU:

Химзавод приостановил производство

  • Компания «Уралхим» приостановила работу своего филиала «Азот» в Березниках из-за того, что предприятие загрязнило Каму.
  • Руководство компании обратилось в природоохранные органы, чтобы провести расследование инцидента и установить причину загрязнение реки.

Бизнес-омбудсмен Прикамья покидает должность

  • Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков досрочно покинет свой пост.
  • По сообщениям источников, Маховиков станет гендиректором «КОРТРОС-Пермь».

Министр спорта Пермского края ушел в отставку

  • Министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов по собственному желанию оставляет свою должность.
  • Исполнять обязанности главы минспорта Пермского края с 9 июля будет замминистра Марина Зиннер.

Пермский аэропорт подвел итоги первого полугодия

  • По итогам первых шести месяцев 2020 года пассажиропоток международного аэропорта Пермь сократился на 46,5% по сравнению первым полугодием 2019 года. С начала года через авиагавань прошли 398,7 тысячи человек.
  • В конце марта из-за пандемии из Перми были полностью прекращены международные рейсы, авиакомпании сократили программы полетов в регионы.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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