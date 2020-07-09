В пермской краевой больнице от вируса вылечилось более 1000 пациентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 9 июля — 211-й день с момента выявления коронавируса и 121-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 700 792 инфицированных (+6 562 за сутки). В Пермском крае вирусная инфекция выявлена у 4 155 (+86) человек, выздоровело 3080 человек, умерло — 91 (+5 за сутки).

В Пермском крае — резкий рост числа инфицированных — 86 заразившихся за сутки. Последние 12 дней в крае выявляли не более 60 заразившихся коронавирусом в сутки. Ежесуточный прирост больных составил 2,1%, а коэффициент распространения болезни -1,1 (на 7 июля — 0,96).

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова опровергла информацию о том, что пациентов с поражением легких до 25% не госпитализируют . По словам министра, степень тяжести пациента определяется фельдшером по совокупности признаков: оценки клинической картины, сопутствующей патологии, возраста, результатов диагностики (КТ легких, рентгенография легких). Те, у кого выявлен COVID-19 (и лица с подозрением на коронавирус) в состоянии легкой степени тяжести или бессимптомным течением заболевания лечение получают амбулаторно. За пациентом устанавливается динамическое наблюдение и при изменении их состояния пациент незамедлительно направляется на госпитализацию.

В Пермском крае открылись еще 10 загородных лагерей: в Пермском муниципальном районе, в Краснокамском, Осинском и Нытвенском городских округах, в Кунгуре и Березниках. В них заедут? около 2 тыс. детей. До конца июля откроются порядка 50 лагерей. Каждый лагерь перед открытием проверен Роспотребнадзором.

Пермская краевая клиническая больница вылечила более 1000 пациентов с диагнозом «коронавирус» . «Ковидное» отделение было открыто в медучреждении ровно три месяца назад. О победе над COVID-19 говорить еще рано, считает главный врач больницы Анатолий Касатов. «Режим на улицах смягчается, но проблема остается. Врачи работают с той же самой нагрузкой. Все ждут вакцины, но точные сроки ее появления, пригодной для массового применения, пока не понятны. Поэтому расслабляться рано», — отметил Касатов.

Пассажиропоток пермского аэропорта по итогам первого полугодия упал на 46,5% из-за пандемии . В конце марта из Перми были полностью прекращены международные рейсы, авиакомпании сократили программы полетов в регионы. Аэропорт сохранил всю сетку южных полетов по отношению к прошлому году. Самым популярным внутренним направлением остается Сочи — им воспользовалось более 5,5 тысяч пассажиров.

Колонии в Пермском крае вновь закрыты для краткосрочных свиданий . Они были открыты с 20 июня после смягчения режима самоизоляции. Предоставление краткосрочных свиданий подозреваемым, обвиняемым и осужденным временно приостановлено «до особого указания». ГУ ФСИН по Пермскому краю просит родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий.

Заповедник «Басеги», расположенный в Красновишерском районе Пермского края открыт для туристов . Туристический сезон в Басегах обычно длится с июня по октябрь. В летне-осенний период на заповедных маршрутах всегда много посетителей. Большинство из них — это жители Пермского края и Свердловской области. Чаще всего организуются однодневные экскурсии в горы.