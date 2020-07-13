Центробанк может выпустить монету к 300-летию Перми

Центробанк рассмотрит вопрос о выпуске памятной монеты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Центробанк России рассматривает возможность выпуска к 300-летию Перми памятной монеты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края. Там уточнили, что вопрос в адрес Банк России о выпуске в обращение памятной монеты в начале апреля направил врио губернатора Дмитрий Махонин.

«Вопрос о выпуске памятной монеты, посвященной 300-летию основания Перми сейчас рассматривается Цетробанком», -пояснили в пресс-службе главы региона.

В пресс-службе финансового регулятора URA.RU уточнили, что план по выпуску памятных монет готовится Цетробанком на два года вперед. Вопрос о выпуске монеты к юбилею Перми пока не рассматривался.

«Существует определенная процедура. Решение выпускать или нет ту или иную монету к какому-либо событию принимает Совет директоров Банка России. Для того, чтобы решение было принято, требуется собрать исторические справки, предоставить необходимый пакет документов», — заявили в пресс-службе ЦБ РФ. Юбилейную дату Пермь отметит в 2023 году.