Глава свердловской полиции оставил ГИБДД без блатных номеров

Блатные номера с машин руководства ГИБДД повесили на патрульные машины Фото: Анна Майорова © URA.RU

По распоряжению начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова началась борьба с так называемыми блатными номерами. Прежде всего, началась работа с ГИБДД, так как именно это ведомство, имея доступ к распределению номеров, больше всех злоупотребило в их использовании.

Источник в правоохранительных органах сообщил URA.RU, что снят номер А1000 с автомобиля начальника УГИБДД по Свердловской области Алексея Кислякова. Снят номер А1001, который был на служебной машине заместителя Кислякова — Дмитрия Панфилова. Сняты подобные номера со служебных машин еще некоторых руководителей Госавтоинспекции. Эти блатные номера уже повесили на обычные патрульные автомобили и машины дежурной части.

В отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области не стали сразу комментировать новость и попросили прислать письменный запрос. На момент публикации ответ получен не был.