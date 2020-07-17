16 июля 2020

Глава свердловской полиции оставил ГИБДД без блатных номеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение свердловским полицейским ключей от новых автомобилей. Екатеринбург , машина дпс, машины, полиция, правоохранительные органы, гибдд, дпс, автомобили
Блатные номера с машин руководства ГИБДД повесили на патрульные машины Фото: Анна Майорова © URA.RU

По распоряжению начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова началась борьба с так называемыми блатными номерами. Прежде всего, началась работа с ГИБДД, так как именно это ведомство, имея доступ к распределению номеров, больше всех злоупотребило в их использовании.

Источник в правоохранительных органах сообщил URA.RU, что снят номер А1000 с автомобиля начальника УГИБДД по Свердловской области Алексея Кислякова. Снят номер А1001, который был на служебной машине заместителя Кислякова — Дмитрия Панфилова. Сняты подобные номера со служебных машин еще некоторых руководителей Госавтоинспекции. Эти блатные номера уже повесили на обычные патрульные автомобили и машины дежурной части.

В отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области не стали сразу комментировать новость и попросили прислать письменный запрос. На момент публикации ответ получен не был.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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