Проезд в центр с улицы Космонавтов закрыт Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

В Екатеринбурге из-за ремонта на перекрестке улиц Челюскинцев и Космонавтов невозможно проехать с Космонавтов в центр города: закрыт поворот направо, к вокзалу, а также проезд прямо — на улицу Мамина-Сибиряка. Движение транспорта возможно только налево — к Восточной. Из-за этого на всем проспекте Космонавтов, а также соседних улицах (путях объезда) — огромные пробки. URA.RU выяснило, когда откроют проезд.

Оказалось, ремонтные работы ведет «Екатеринбургская теплосетевая компания». «Мы прекрасно понимаем проблемы, с которыми столкнулись жители: я сама вчера 40 минут простояла в пробке, — рассказала URA.RU пресс-секретарь ЕТК Светлана Тимченко. — Мы приносим извинения за доставленные неудобства и делаем все, чтобы работы были завершены как можно скорее. Они очень важны: на этом участке крайне изношенные сети (там не раз случались прорывы), и мы очень рады, что появилась возможность произвести там замену труб».

Как пояснили в ЕТК, на участке идет перекладка трубопровода 800 мм (то есть, труб диаметром почти метр) — старые трубы меняют на современные, с утеплителем, датчиками влажности и сроком службы не мене 30-50 лет. «Сейчас надо чуть-чуть потерпеть, зато потом будет и тепло, и горячая воды, и очень долго эти трубы не придется менять», — рассказала Тимченко.

По ее словам, завершить работы должны к четырем утра вторника, 21 июля. Таким образом, если не произойдет задержки, то уже завтра утром екатеринбуржцы смогут проехать с Эльмаша и Уралмаша в сторону центра города без задержек по обычному маршруту — через вокзал.

Из-за закрытого проезда с проспекта Космонавтов в центре города пробки не только на проспекте, но и на путях объезда Скриншот: сервис Яндекс.пробки