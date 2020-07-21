Скандального схиигумена Сергия суд признал виновным в экстремизме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор продлил карантин — Отца Сергия Романова оштрафовал суд — В Нижних Сергах из-за паводка введен режим ЧС — На урановом предприятии более 100 человек заболели COVID — В больницах Екатеринбурга вышла из строя половина томографов — В Екатеринбурге осудили бывшего силовика. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 21 июля — в обзоре URA.RU:

В Свердловской области продлен режим ограничений

Ограничительные меры, введенные в Свердловской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлены до 27 июля. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев 20 июля в своем официальном аккаунте в Instagram.



Суд признал отца Сергия виновным в экстремизме

В Нижних Сергах из-за паводка введен режим ЧС

В зоне подтопления в Нижних Сергах находятся 200 домов и несколько административных зданий. Всего в ликвидации последствий подтопления задействовано: 255 спасателей, 52 единиц техники, 19 плавсредств.



На предприятии по обогащению урана обнаружен очаг коронавируса

Более 100 работников Уральского электрохимического комбината в Новоуральске заболели коронавирусом. По словам гендиректора Александра Белоусова, только восемь человек находятся в стационаре, остальные лечатся на дому. В работу предприятия внесены изменения.



В больницах Екатеринбурга из-за жары вышли из строя томографы

Два из четырех компьютерных томографов, на которых проводили исследования пациентам с коронавирусом в больницах №14 и №24 Екатеринбурга, сломались из-за аномальной жары в регионе.



Губернатор спасет фестиваль стрит-арта

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержит проект STENOGRAFFIA, который проходит в Екатеринбурге на протяжении 11 лет, но в этом году лишился финансовой поддержки властей Екатеринбурга.



Бывшего начальника отдела экономической безопасности осудили

Верх-Исетский суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему руководителю отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга Эдуарду Воронину, обвиненному в «крышевании» игорного бизнеса. Он приговорен к пяти годам лишения свободы условно и штрафу — 350 тысяч рублей.