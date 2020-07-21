20 июля 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 21 июля. В регионе продлили карантин, отца Сергия признали экстремистом

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Схиигумен Сергий после заседания епархиального суда Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, романов николай, отец сергий, схиигумен сергий, сергий романов
Скандального схиигумена Сергия суд признал виновным в экстремизме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор продлил карантин — Отца Сергия Романова оштрафовал суд — В Нижних Сергах из-за паводка введен режим ЧС — На урановом предприятии более 100 человек заболели COVID — В больницах Екатеринбурга вышла из строя половина томографов — В Екатеринбурге осудили бывшего силовика. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 21 июля — в обзоре URA.RU:

В Свердловской области продлен режим ограничений

  • Ограничительные меры, введенные в Свердловской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлены до 27 июля. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев 20 июля в своем официальном аккаунте в Instagram.

Суд признал отца Сергия виновным в экстремизме

В Нижних Сергах из-за паводка введен режим ЧС

  • В зоне подтопления в Нижних Сергах находятся 200 домов и несколько административных зданий. Всего в ликвидации последствий подтопления задействовано: 255 спасателей, 52 единиц техники, 19 плавсредств.

На предприятии по обогащению урана обнаружен очаг коронавируса

В больницах Екатеринбурга из-за жары вышли из строя томографы

  • Два из четырех компьютерных томографов, на которых проводили исследования пациентам с коронавирусом в больницах №14 и №24 Екатеринбурга, сломались из-за аномальной жары в регионе.

Губернатор спасет фестиваль стрит-арта

Бывшего начальника отдела экономической безопасности осудили

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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